Veľký rozhovor s novým šéfom RTVS: Čo ak mu zavolá Matovič? Prečo chce Hlucháňovú a čo vytkol Rezníkovi?

Chystá sa nový vietor. Do verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska príde začiatkom augusta nový šéf.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ľuboš Machaj (68) vystrieda dosluhujúceho Jaroslava Rezníka (56) a čakajú na neho politické tlaky, riešenie financovania aj najväčšie zmeny v programoch rádiotelevízie. Machaj v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas hovorí o tom, do čoho všetkého sa chce pustiť, a aj o tom, ktoré relácie prejdú markantnou zmenou.

Do vášho nástupu zostáva niečo vyše týždňa...

- Strihám, na vojne som strihal meter, tak tiež tu trošku strihám.

Asi vám budú chýbať priestory Slovenského rozhlasu, keď sa presťahujete do Mlynskej doliny.

- Nechcem sa úplne presťahovať, to poviem na rovinu. Je to Rozhlas a televízia Slovenska, sú to dve inštitúcie a asi to nebude pol napol, ale určite by som chcel byť každý týždeň aj tu v priestoroch na Mýtnej, sú aj pekné, aj mi prirástli k srdcu.

Už máte skompletizovaný manažment, ktorý si plánujete zobrať so sebou?

- Úplne nie. Tie rozhovory nie sú úplne jednoduché. Časť programového manažmentu však skompletizovaný už je. Mám programových šéfov rozhlasu a televízie. V rozhlase by to mal byť Ľubo Černák, ktorý je skúsený človek, bol šéfom rádia, je doma v hudobnej produkcii, je jedným z najskúsenejších moderátorov, ktorí sú na rozhlasovom trhu. Televíziu by mal riadiť Vincent Štofaník. Zhodou okolností to je tiež človek, ktorý bol aj v rozhlase, ale už dlhšie pôsobí ako intendant televíznej Jednotky. Poznáme sa ešte z Twistu. Je to logické, že chcem mať ľudí, ktorým dôverujem a ktorí dôverujú mne.

Necháte si niekoho z tých známych mien, ktoré v RTVS pracujú?

- Z manažmentu je to ešte predčasné. Na pozícii ekonomickej riaditeľky by mala byť Daniela Vašinová, ktorá je v tomto tiež absolútne spoľahlivá a riadila ekonomiku v rozhlase a v RTVS, takže pozná obe tie inštitúcie.

Polemiku vyvolalo meno Márie Hlucháňovej, ktorá kandidovala za KDH a robila asistentku Pavlovi Hrušovskému. Už ste sa s ňou dohodli na tom, že bude šéfkou spravodajstva?

- Áno, bude šéfkou spravodajstva. Dlho sa o tom diskutovalo, hovoril som o tom s viacerými kolegami novinármi a pre mňa je neprijateľné porovnávanie s bývalým šéfom spravodajstva Vahramom Chuguryanom, ktorý bol na ministerstve školstva. Nedá sa to brať ako jedna k jednej. Mária síce bola nejaký čas v KDH, robila Pavlovi Hrušovskému asistentku, keď bol predseda Národnej rady, bola aj na kandidátke KDH, to je všetko pravda, ale myslím si, že toto neohrozuje jej integritu.

Skôr naopak, človek keď spozná ten politický život z druhej strany, je to pozitívne a ja som v tomto pragmatik. Pri každom vnímam plusy a mínusy a tu je tých plusov oveľa viac ako mínusov. Máme vydiskutované, že to nebude ovplyvňovať jej rozhodovanie. Myslím, že je to skúsená novinárka, ktorá tomu rozumie a je rešpektovaná aj medzi politickými elitami, aj medzi novinárskymi elitami.