Prezidentka po stretnutí s Hegerom: Očakávam skoré vyriešenie krízy! Toto navrhuje

Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva skoré vyriešenie koaličnej krízy, za ktorú je zodpovedná vláda. Povedala to po stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Očakáva od neho kroky na zabezpečenie stability vlády. Výmenu ministrov označila za jednu z možných alternatív riešenia krízy.

Vládna kríza nie je podľa nej následkom náhody. "Nie je to vírus, je to dôsledok veľmi konkrétnych udalostí, krokov a vyjadrení, ktorých podcenenie viedlo k tomu, že sme v situácii, že náš štát čelí veľkým vonkajším problémom a zároveň vnútornej nestabilite a nejasnému vývoju," vyhlásila hlava štátu.

Podľa Hegera je dôležité dokončiť volebné obdobie v štvorkoalícii. Do tohto scenára vyriešenia vládnej krízy vkladá premiér celé svoje úsilie. Povedal to po stretnutí s Čaputovou. Nevylučuje menšinovú vládu, ale nechce s týmto scenárom pracovať. Je podľa neho dôležité pripraviť Slovensko na ďalšie voľby tak, aby aj po nich zostavovali vládu demokratické strany. Zdôraznil, že koaličný spor je zhmotnený len do osoby lídra OĽANO Igora Matoviča a do prieskumu, z ktorého vyplynula jeho nepopularita.

"Som otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré pomôže štvorkoalícii, aby dokončila toto volebné obdobie," povedal premiér s tým, že sa zaoberá aj ďalšími alternatívami, pričom za realistický označil aj scenár menšinovej vlády. "Rozprávali sme sa o tomto, momentálne neviem nič garantovať," odpovedal na otázku, či vedel hlave štátu garantovať, že by po odchode SaS mala vláda podporu v parlamente.

Spor sa podľa premiéra spustil prieskumom popularity, z ktorého vyšiel Matovič ako najnepopulárnejší politik. Zdôraznil, že v demokratických krajinách by nemali určovať zostavenie koalície prieskumy popularity a preferencií. "V demokratických krajinách majú o tom rozhodovať voliči vo voľbách, v ktorých dávajú mandát na štyri roky," povedal s tým, že na to treba pamätať, ak chceme demokraciu posilňovať. Voliči tiež vo voľbách podľa neho rozhodujú, kto koalíciu zostaví.