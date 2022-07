Spor návštevníkov a psičkárov má svoj verdikt: Psa v tajchoch tak ľahko neokúpete! Toto sú nové pravidlá

Dostali stopku! Tajchy v okolí Banskej Štiavnice navštevujú ľudia za účelom športovania či osvieženia sa počas letných dní.

Niektorí si so sebou berú aj svoje psíky, pričom medzi ich majiteľmi a ostatnými návštevníkmi prichádza ku konfliktom. Majitelia zvierat často neberú ohľad na to, že iným ľuďom pohyb cudzieho psa nie je príjemný. Práve proti takýmto psičkárom sa rozhodli na tajchoch zakročiť.

Po novom by už mali byť voľne pobehujúce a kúpajúce sa psy vo vyhradených a označených zónach minulosťou. A to od začiatku mája do konca októbra. Mimo týchto zón môže pes za prítomnosti majiteľa vstúpiť do vody. O novinke informoval na svojej stránke Slovenský vodohospodársky podnik ako správca tajchov s tým, že s návrhom prišla Občianska iniciatíva za čistotu a kultúru jazier. Napokon sa dospelo k záveru.

„Starostovia obcí sa k tejto iniciatíve priklonili a súhlasili s jednotnou formou regulácie pohybu psov na tajchoch. Dohodli sa tak na osadení tabúľ, kde bude uvedený text: Zákaz voľného pohybu psov," vysvetlili vodohospodári. Tabuľky majú byť umiestnené na rekreačne najviac využitých miestach v okolí tajchov, na vstupoch na hrádze. Kontrolovať dodržiavanie zákazu bude polícia.