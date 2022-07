Horor na bratislavskej kolibe: Kto bol spaľovač Vladimír († 34)? Nejasná minulosť plná otáznikov

Čudák s nejasnou minulosťou. Hororový príbeh spaľovača Vladimíra († 34), ktorý podľa polície zavraždil susedu Kristínu († 68) a v záhrade rodinného domu v hlavnom meste pálil jej pozostatky, v posledných dňoch šokuje nielen hlavné mesto, ale aj celé Slovensko.

Všetci sa pýtajú, aký skutočný dôvod mal Bratislavčan na spáchanie beštiálnej vraždy. Stále ostáva záhadou, čo sa odohralo v byte na Tokajíckej ulici pár minút predtým, ako Vladimír stlačil spúšť a vystrelil na susedku. Zaujímavosťou je, že napriek jeho mladému veku neexistuje o ňom žiadna digitálna stopa a jeho meno si v bytovom dome, kde Kristínu zabil, nikto nepamätá...

Najskôr streľba na hasičov, potom samovražda páchateľa a následne ľudské pozostatky nájdené v piecke priamo na pozemku záhrady! Polícia v stredu zverejnila desivé detaily prípadu, ktorý hlavné mesto už roky nezažilo. Šialenec Vladimír najskôr zabil konfliktnú susedku na Tokajíckej ulici v Ružinove. Nie je jasné, kedy presne sa tak stalo, faktom však je, že Kristína († 68) bola nezvestná od novembra minulého roku. Podľa našich informácií malo k vražde dôjsť v byte jeho matky. To, čo nasledovalo ďalej, je ako z hororového filmu.

Telo odniesol do záhradného domu na Kolibe, ktorý patrí jeho babke, kde ho rozštvrtil a postupne pálil v podomácky vyrobenej peci až do chvíle, kým si dym nevšimli susedia. Následne postrelil jedného z hasičov a potom zbraň namieril aj na seba. Nový Čas sa pokúsil zistiť viac o živote šialeného strelca, ten je však opradený množstvom tajomstiev. Podľa susedov to totiž nebol práve spoločenský typ.



Čudák so zbierkou zbraní

O záhradu na Alibernetovej sa Vladimír po smrti dedka staral s mamou a babkou. Nevyskytoval sa tam často, susedia ho preto poznali iba zbežne. „Raz za mnou prišiel, že sa mu narodili mačiatka a že ako sa má o ne starať. To je všetko, inak sme sa iba zdravili. Bol to taký čudák,“ povedal nám jeden zo susedov. Pri jednej z domových prehliadok našla polícia množstvo zbraní a kriminalistickej literatúry, ktorú Vladimír študoval.