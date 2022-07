Na tomto kúpalisku pri Poprade sa už neokúpete: Areál svoje brány tak skoro neotvorí

Na kúpalisko v Gánovciach pri Poprade sa návštevníci počas tohto leta nedostanú.

Z technických príčin ho súčasný majiteľ zatvoril. Po poslednej zime je v dezolátnom stave podlaha v exteriéri, časť z nej poodpadávala. Ako ďalej pre agentúru SITA vysvetlila Drahoslava Sekelská, ktorá spolu s manželom kúpele v roku 2010 obnovila, oprava by si vyžadovala veľkú investíciu, financie však na to nie sú. Ďalším dôvodom zatvorenia sú podľa jej slov aj rastúce ceny energií, ktoré by pri ohreve vody v bazénoch predstavovali vysoké náklady.

Gánovské kúpele patrili medzi najstaršie na Slovensku, liečebné pramene minerálnej vody sa spomínajú prvýkrát v roku 1549. Ako kúpalisko informuje na svojej internetovej stránke, v 19. storočí dal župný hodnostár a právnik Augustín Korponay (1822-1900) postaviť kúpeľný dom, letohrádok, reštauráciu aj spoločenský pavilón, neskôr pri vrte vybudovali termálny bazén.

Po roku 1948 boli kúpele znárodnené, od roku 1992 chátrali. Obnovili ich až v roku 2010 súčasní majitelia pod názvom Aqua Spa Gánovce. Počas letnej sezóny mali návštevníci k dispozícii vonkajší bazén s minerálnou vodou s teplotou do 25 stupňov Celzia a tiež detský bazén. Po celý rok býval v prevádzke aj termálny sedací bazén s magnéziovou soľou. Tamojšia pramenitá voda je určená na liečbu kožných ochorení či problémov pohybového ústrojenstva.