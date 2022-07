Letná turistika sa zmenila na drámu: Skupine s deťmi museli pomáhať horskí záchranári

Horskí záchranári pomáhali v noci na štvrtok v Slovenskom raji skupinke turistov, vrátane detí.

Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v oblasti Letanovského mlyna uviazli traja dospelí Slováci spolu s piatimi deťmi vo veku od troch do deväť rokov.

"Turisti schádzali z Kláštoriska, a keďže sa ich zostup predĺžil a nemali so sebou svetelný zdroj na bezpečný presun, požiadali o pomoc," uvádza HZS na svojej webovej stránke. V sprievode horských záchranárov napokon turisti zišli do ústia, odkiaľ ich transportovali terénnym vozidlom do ubytovacieho zariadenia.

Počas tejto sezóny nejde o prvý prípad, kedy sa turistom nepodarilo vrátiť z terénu dostatočne včas. HZS v tejto súvislosti už dávnejšie upozornila návštevníkov, že na túry je potrebné chodiť dostatočne včas, aby sa stihli vrátiť pred zotmením, či prípadnými búrkami, ktoré sú v lete pomerne časté. Na prechádzky v prírode, horách, či po turistických chodníkoch, je tiež dôležité mať potrebné vybavenie a výstroj.