Návrh Európskej komisie kvôli vyhrážkam z Ruska: Budeme musieť cez zimu šetriť plyn?!

Budeme musieť pre krízu šetriť?

Slovensko má podľa nášho ministra hospodárstva Richarda Sulíka (54) dostatok plynu na to, aby sme zvládli zimu štandardne tak, ako sme zvyknutí. Ostatné krajiny Európskej únie však také šťastie nemajú a hrozí, že v prípade stopky z Ruska budú mať problémy. To by sa dotklo aj Slovenska, keďže sa spoliehame na nové zdroje plynu zo severu alebo na skvapalnený plyn z juhu, ktorý by v prípade chaosu nemusel prísť. Európska komisia tak navrhuje zmeny.

Podľa návrhu by tak krajiny EÚ mali pre očakávaný výpadok dodávok ruského plynu obmedziť počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny spotrebu plynu o 15 %. Ide o súbor opatrení, ktoré majú členským krajinám okrem iného prostredníctvom vzájomnej solidarity zabezpečiť dostatok plynu pre domácnosti a kľúčové prevádzky.

Aby pravidlá vstúpili do platnosti, musia ich najprv schváliť členské krajiny. EÚ podľa šéfky Ursuly von der Leyenovej dokázala naplniť zásobníky priemerne na 64 % a zvýšila nákupy z iných zdrojov o tri štvrtiny, no bez úspor to však v prípade vypnutia z Ruska stačiť nebude.

Úspory sa majú týkať obdobia od konca augusta tohto roka do konca marca 2023. Počítať sa budú z priemernej spotreby jednotlivých krajín v tomto období za posledných päť rokov. Obmedziť používanie plynu by mali podľa EK všetci spotrebitelia, od domácností cez úrady či firmy po elektrárne. Ak bude chcieť niektorá krajina požiadať ďalšie štáty o solidaritu, bude musieť najprv dokázať, že sama siahla k potrebným úsporám.