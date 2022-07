Korčok víta súhlas vlády s pristúpením Fínska a Švédska do NATO: Rozhodné slová ministra

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) ocenil dnešný súhlas vlády SR s ratifikáciou prístupových protokolov Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO) a zdôraznil, že vstup oboch severských krajín nepredstavuje žiadnu expanziu ani agresívny krok Aliancie, ale slobodné rozhodnutie oboch krajín.

„Rozhodnutia Fínska a Švédska požiadať o členstvo v Aliancii sú historické, odôvodnené bezprecedentnou ruskou vojenskou agresiou v Európe ohrozujúcou mier a stabilitu celého kontinentu, kedy obe severské krajiny už nevedeli garantovať svoju obranu individuálne. Rozhodli sa preto vstúpiť do NATO," uviedol Korčok.

Po odsúhlasení vládou SR bude o prístupových protokoloch Fínska a Švédska do NATO rozhodovať Národná rada SR. Po vyslovení súhlasu parlamentom budú prístupové protokoly predložené prezidentke SR Zuzane Čaputovej na ratifikáciu¸ čím sa proces v SR ukončí. „Fínsko a Švédsko sú našimi dlhoročnými partnermi v NATO a Slovensko jednoznačne podporuje ich skorý vstup do Aliancie. Spoločne s Fínskom a Švédskom budeme silnejší a odolnejší voči akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám a výzvam v Európe. Teším sa na našich budúcich spojencov v NATO a urobím všetko pre to, aby bol ratifikačný proces v SR čím skôr dokončený," dodal Korčok.

Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO pred dvoma mesiacmi v súvislosti s ruským vojenským útokom na Ukrajinu. Obe škandinávske krajiny už dlhšiu dobu s NATO úzko spolupracovali.