Detaily poslednej jazdy ich života! Hasičov zrazil známy podnikateľ, k nešťastiu vôbec nemuselo dôjsť

Už si nikdy neprivinú svoje ratolesti a nepovedia im, ako veľmi ich ľúbia. Dvaja bratislavskí hasiči († 35 a † 36) sa vybrali spolu s ďalšími dvoma kolegami na bicykloch po kopcoch Krupinskej vrchoviny.

Chceli využiť pekné počasie, v jednej zo zákrut však do nich vrazilo auto a oni nedostali od života druhú šancu. Po dvoch mladých chlapoch zostali malé siroty, v šoku sú stále aj ich kolegovia, ktorí im poslali do neba krásny odkaz. Čo sa stalo v osudný okamih a dalo sa tragédii zabrániť?!

Výcvik na Lešti si spestrila partia 4 kamarátov-hasičov cyklotúrou po malebnej krajine Krupinských vrchov. Chlapi vo výbornej kondícii šliapali pri návrate z niekoľkohodinového výletu po ceste v katastri maličkej obce Sása. Vtedy ešte netušili, že osud sa s nimi zahrá tú najkrutejšiu hru a dvaja z nich sa domov už nikdy nevrátia.

V jednej zo zákrut do nich vrazil vodič auta zn. Range Rover a dvojicu priateľov a kolegov z bratislavskej hasičskej stanice sa nepodarilo napriek obrovskej snahe všetkých zložiek zachrániť. „Následkom nehody utrpel jeden z príslušníkov zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší utrpel ťažké zranenia, ktorým napriek enormnej snahe zasahujúcich záchranárov na mieste podľahol,“ informovali hasiči.

Videl zomierať kamarátov

Šťastie v nešťastí mali ďalší dvaja hasiči, ktorí za tempom svojich kolegov trochu zaostali, a tak sa zrážke vyhli. „Jeden z nich si musel odskočiť a druhý nevládal a zaostal za nimi asi kilometer. Jeden z nich bol aj svedkom celej tragédie. Keby boli všetci štyria spolu pri tom náraze, tragédia by bola ešte fatálnejšia. Ani si to nechcem predstaviť. Je to obrovské nešťastie, boli to super chalani,“ povedal so stiahnutým hrdlom hasič Juraj.