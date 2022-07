Vyťaží z nášho problému konkurencia zo západu? Nespokojný personál letiska v Poprade dostal lákavú ponuku

Situácia na popradskom letisku je už niekoľko dní poriadne vyostrená. Tri štvrtiny zamestnancov podali výpovede a stiahnutie podmienili odchodom doterajšieho riaditeľa Petra Dujavu. Ten tvrdí, že pripúšťa alternatívu fungovania letiska v obmedzenom režime.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Napätú situáciu už využila konkurencia a na nástenke visia náborové letáky z letiska Schwechat vo Viedni. Za víkendovú službu im sľubujú viac, ako zarobia za mesiac v Poprade. Situáciu preto prišla hasiť štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

V pondelok dopoludnia bolo v podateľni letiska 50 žiadostí zamestnancov o rozviazanie pracovného pomeru. Išlo o radových zamestnancov aj manažérov. Letisko zamestnáva 69 ľudí. Riaditeľ Peter Dujava v piatok tvrdil, že o výpovediach nevie, ale v pondelok sa už so zamestnancami stretol, aby prediskutovali situáciu. „Nikto z odborov ani zamestnancov mi ani len nenaznačil, že sú nespokojní. Je to komplot proti mne,“ tvrdí.

Zamestnanci stretnutie, ktorému predchádzal otvorený list ministrovi dopravy A. Doležalovi, hodnotia inak. „Hodinu nám v pondelok rozprával o jeho úspechoch na letisku a čo chce dosiahnuť, no nemal ochotu počúvať, prečo vlastne podávame výpovede,“ povedal šéf odborov M. Pavela (55). Veci sa začali hýbať až potom, ako zverejnili otvorený list.

„Všetci máme k letisku vzťah a nechceli sme do tohto problému zaťahovať cestujúcu verejnosť. Mohli by sme ísť do štrajku a nahnevať cestujúcich, ktorí by tu čakali hodiny na odlet na dovolenku,“ dodal odborár pred stretnutím so štátnou tajomníčkou.