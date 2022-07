To tu ešte nebolo: NAKA v sídle premiéra! Elitní vyšetrovatelia sa na Úrade vlády zamerali na toto

Takáto akcia tu ešte nebola. Na Úrade vlády sa od utorkového rána neschádzali ministri, ale príslušníci NAKA. Elitní vyšetrovatelia tam čakali na dvoch známych spolupracujúcich obvinených, ktorí rozprávali o tom, čo sa tam dialo počas vlády Smeru.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Práve na Úrade vlády sa podľa výpovedí exriaditeľa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa (44) či exšéfa Finančnej správy Františka Imreczeho (50) schádzali, aby pripravovali štátnu diskreditáciu opozičných predstaviteľov.

Úrad vlády potvrdil, že NAKA ho požiadala o súčinnosť ešte minulý týždeň v súvislosti s preverovaním svedeckých výpovedí v kauze Súmrak. „Úrad vlády som dal vrátane mojej kancelárie k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní,“ skonštatoval premiér Eduard Heger. Policajti sa tak mohli pohybovať po všetkých priestoroch a v areáli, kde chodili podľa výpovedí Makóa aj Imreczeho.

Dostali sa tak aj do zasadačky premiéra, kde malo dochádzať k tajným stretnutiam. Na miesto najskôr okolo deviatej dorazil Makó, pričom po jeho odchode o dve hodiny neskôr na motorke prifrčal aj Imrecze a to priamo do areálu. Vysvetľovaním a objasňovaním strávili aj niekoľko minút vonku pred dverami.

Výpovede na Smer

Ide o kľúčových svedkov, ktorí sú v pozadí kauzy, kde sú obvinení expremiér Robert Fico aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Súčasné manévre na Úrade vlády mali súvisieť s preverovaním výpovedí kajúcnikov a rekonštrukciou udalostí z roku 2017. Makó aj Imrecze uvádzajú, že Fico s Kaliňákom v tom čase hľadali špinu na prezidenta Andreja Kisku.

Obvinení sú zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, z ohrozenia daňového tajomstva aj zo založenia zločineckej skupiny. Na zbieraní kompromitujúcich materiálov proti Kiskovi sa mali podľa výpovedí podieľať Norbert Bödör aj policajný prezident Tibor Gašpar.