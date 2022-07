Sused šialenca, ktorý na Kolibe pálil telo: Tvrdil, že skúšal piecku! Bol to čudák, staral sa o mačiatka

Svoj otrasný čin si pravdepodobne dlho pripravoval! Miesto činu tragickej udalosti na Kolibe, kde šialenec Vladimír († 34) najskôr strieľal po hasičoch a následne obrátil zbraň proti sebe, vyplavuje na povrch stále nové skutočnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Policajti pri obhliadke miesta našli spálené ľudské pozostatky, pričom sa na mieste objavili aj mama a babka útočníka. Medzitým panujú v susedstve znechutenie a strach.

Podľa zistení Nového Času pálil telo svojej obete už dlhé hodiny pred tým, ako prišli na miesto činu hasiči. Keď sa ho na to pýtali, odbil ich s tým, že „iba skúša piecku“.

Z toho, čo policajti objavili na dvore rodinného domčeka na Alibernetovej ulici č. 10, by sa bežnému človeku zdvihol žalúdok. Rozporciované ľudské pozostatky, ohorená piecka a prázdne kanistre. To všetko ostalo po šialenom Vladimírovi († 34), ktorý tam v nedeľu strieľal na hasičov a následne obrátil zbraň proti sebe. Policajti neskôr prišli so správou, že dôvodom streľby bolo to, že Vladimír na dvore pálil ľudské pozostatky, pričom ho hasiči vyrušili.

Podľa našich informácií na to použil starú čiernu pec, ktorú mal v záhrade. Následne miesto činu v pondelok prehľadávali, pričom používali aj krompáče a lopaty. To všetko pod dohľadom mamy a babky šialenca, ktoré sa tiež prišli pozrieť, čo po ich synovi, respektíve vnukovi ostalo. „Vzhľadom na to, že policajti bratislavskej kriminálky v tejto veci aktuálne vykonávajú potrebné procesné úkony, prehliadky bytových a iných priestorov, bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí,“ povedali bratislavskí policajti.