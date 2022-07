Remišová ospevuje nové datacentrum NASES: Väčšia bezpečnosť pre štátne IT systémy?

Nové datacentrum Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) poskytne štátnym IT systémom vyššie bezpečnostné štandardy.

Oznámila to v utorok na tlačovej konferencii vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), za účasti generálneho riaditeľa NASES Pavla Karela. "Začali sme sťahovanie datacentra NASES, ktoré spravuje infraštruktúru štátu, do nových priestorov štátnej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP)," spresnila Remišová s tým, že za bývalej vlády boli kľúčové datacentrá "v domčeku na úrade vlády, do ktorého zatekalo, bezpečnosť bola v katastrofálnom stave". Druhé datacentrum bolo podľa nej v súkromných priestoroch, za prenájom ktorých štát platí "veľké peniaze".

"Sťahujeme sa do priestorov vo vlastníctve štátnej spoločnosti. Len na nájme ušetríme v horizonte 10 rokov 5 miliónov eur. Nové priestory v SPP majú o dve triedy vyšší bezpečnostný štandard ako pôvodné datacentrum, ktoré bolo na Úrade vlády SR. Nové datacentrum sa nachádza v chránenom areáli, má zabezpečené alternatívne zdroje energie a zvyšuje základnú úroveň bezpečnosti. Takto si predstavujem profesionálne riadenie štátneho IT - úspory, efektivita, bezpečnosť," zdôraznila Remišová.

Skok štátneho datacentra z vládneho domčeka do priestorov v SPP je podľa Karela "diametrálny". "Získali sme nielen kvalitnejšie, ale aj väčšie priestory, ako sú doterajšie. Sťahovanie sa začalo v máji, dnes tam máme presťahovaný nový uzol Govnetu. Máme presťahovaný uzol systému pre riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa už tiež uvádza do prevádzky. V blízkej dobe sa pripravuje sťahovanie slovenskej národnej certifikačnej autority, záložného systému. Začína sa inštalácia novej infraštruktúry pre ústredný portál verejnej správy, ktorá je v súčasnosti, slušne povedané, zastaraná," doplnil Karel s tým, že sťahovanie systémov a aplikácií "bude trvať približne nasledujúci rok".