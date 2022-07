Prímestská autobusová doprava ľuďom znepríjemňuje život: Arriva v kraji nevypravila 55 spojov!

Opäť doplácajú cestujúci! Už od konca minulého roka mala spoločnosť Arriva problém zabezpečiť všetky svoje autobusy pre nedostatok vodičov. Obslužnosť bola veľmi nízka a nakoniec dostali od Bratislavského samosprávneho kraja sankciu a museli byť pre cestujúcich k dispozícii zadarmo.

Nakoniec sa problémy podarilo ako-tak vyriešiť až v jarných mesiacoch. To však netrvalo dlho a cestujúcich v pondelok nemilo prekvapil oznam, že niektoré regionálne linky nebudú v daný deň obslúžené. Aká bude situácia dnes?

Na stránkach autobusovej spoločnosti Arriva sa v pondelok objavil oznam o mimoriadnom obmedzení spojov v regiónoch Malacky, Pezinok, Senec a Šamorín. Autodopravca informuje, že výpadok zasiahol 3 % spojov podľa platného cestovného poriadku.

„V týchto dňoch zaznamenávame zvýšený počet ochorení vodičov na COVID-19. Podnikli sme všetky kroky, aby sme situáciu stabilizovali, takže na utorok sa nám podarilo obmedziť výpadok len na 10 spojov. Pod rastúci počet práceneschopných vodičov sa však podpisuje aj zhoršujúca sa epidemiologická situácia v kraji,“ vysvetlila Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva na Slovensku s tým, že cestujúcich prosia o trpezlivosť.

Nový Čas sa včera bol pozrieť na zastávke Shopping Palace, odkiaľ mal jeden zo zrušených spojov - spoj 527 - odchádzať. Väčšina cestujúcich o tejto náhlej výluke 55 autobusov v pondelok nevedela. To, že čakajú zbytočne, im oznámil až Nový Čas. „Tak to je ďalšia hodina čakania. Jedna veľká katastrofa. Odkedy to Arriva zobrala, všetko je problémové,“ povedala rozhorčene pani Anna (69), ktorá využíva prímestskú dopravu približne raz za mesiac.

„Vždy mi to nabúra program, myslela som, že tento autobus pôjde. Veď nebudem predsa každé ráno zapínať internet, keď mám napísané, ako idú spoje,“ povzdychla si. Autobusy cez rok využíva každý deň aj študentka Zuzana (18), ktorá býva v Chorvátskom Grobe (okr. Senec). „Dnes ráno sme si to nevšimli, keď sme pozerali internet. Nechodia vlastne často, a aj tak sa na tie spoje nedá vôbec spoľahnúť. Keďže však ide o jediný spoj, ktorý chodí, tak by to mohli nejako ustrážiť, lebo naozaj to komplikuje život,“ odkázala Arrive študentka.