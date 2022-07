Slovenka Erika má na konte jedinečný vynález: Na prestížnej súťaži v Amerike zaň získala zlato!

Z východu až do New Yorku! Východniarku Eriku Halčákovu (18) z Medzian (okr. Prešov) mrzelo, že ľudia používajú na umývanie vlasov tak veľa chemických prostriedkov. A to natoľko, až prišla s nápadom, ako to zmierniť.

Použila magnet, ktorý dokáže zmäkčiť vodu a tým zlepšiť penivosť šampónov, čo sa odrazí na ich menšej spotrebe. S jedinečným nápadom prerazila na Genius Olympiad v New Yorku a odniesla si zlatú medailu v kategórii Projekty priateľské k životnému prostrediu. Porazila tak konkurentov z celého sveta.

Eriku mrzelo, že ľudia používajú na vlasy toľkú chémiu. Začala tak hľadať spôsob, ako to zmierniť. „Malo to byť priateľské k životnému prostrediu. Pomohla by dažďová voda, ale je ťažké ju zadržiavať, chcelo to vymyslieť niečo iné,“ prezradila Erika. Napadlo jej, že riešením by mohol byť magnet, ktorý sa používa na zmäkčovanie vody v práčkach. Mäkká voda zlepšuje penivosť šampónov a ich kvalitu.

Napojila ho teda na sprchovú hadicu a zisťovala, či prídu výsledky. „Robili sme pokusy na vlasoch desiatich žien. Potvrdilo sa, že po úprave vody magnetom stačí používať o 30 percent menej šampónu. Vlasy boli dokonca menej mastné,“ priblížila východniarka. Trojročné poznatky potvrdil expert na vlasy z Brna, a tie Erika spracovala do svojej prezentácie. S ňou išla na súťaž stredoškolskej odbornej činnosti, ale tam nepochodila.

„Pani učiteľka Feretová ma však prehovorila, aby som to skúsila inde. Tak som išla na súťaž pre mladých vedcov - Amavet. „Odtiaľ ma nominovali na Genius Olympiad do New Yorku,“ pripomenula študentka. Do New Yorku mala vycestovať na vyhlásenie výsledkov, no kvôli covidu ich museli vyhlásiť online. Spomenula, že doma pri tom ani nedýchala. „Išlo to od bronzových medailí. Veľmi sa mi nechcelo veriť, že získam ocenenie. Keď vyhlásili zlatú medailu v mojej kategórii, myslela som, že sa mi to sníva. Mám obrovskú radosť,“ uzavrela šikovná Erika.