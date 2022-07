Veľký prehľad porovnania miezd: Takto v rebríčku obstálo Slovensko! Nemáme sa čím chváliť

Takýmto vysvedčením sa nemáme prečo chváliť. Najnovší rebríček priemerných miezd v Európe ukazuje, že Slovensko poriadne zaostáva. So sumou 1 185 € sme sa umiestnili na poslednom mieste spomedzi krajín V4, čo znamená, že za tú istú prácu dostaneme výrazne menej peňazí. Najviac sa to zvýrazňuje pri profesiách, ktorých nedostatok už začíname pociťovať.

Zatiaľ čo priemerný Slovák zarobí 1 185 €, tak v Česku to je 1 533 €, v Maďarsku 1 369 € a v Poľsku 1 301 €. Zaujímavé tiež je, že zatiaľ čo u našich českých susedov rástla mzda o 12 %, v Rakúsku dokonca o 23 % a v Nemecku o 14 %, tak na Slovensku to bolo len o 6 %. Vyplýva to zo štúdie poradenskej spoločnosti Mazars. Čím to je, že Slovensko takto výrazne zaostáva?

„Aby sa priemerná mzda zvyšovala rýchlejšie, tak v krajine musia byť spoločnosti s vysokou pridanou hodnotou. Slovensko sa vybralo cestou továrne na automobily a ďalšie strojárske výrobky, čo plošne zvyšuje zamestnanosť, ale v tomto odvetí, a to predovšetkým u subdodávateľov, je rast miezd brzdený malou ziskovou maržou,“ vysvetľuje ekonóm Finlord Boris Tomčiak.

Podľa neho je nutné získať viac spoločností, ktoré podnikajú v IT či v zdravotníctve. „Zvyšovaniu priemerných miezd napomáha i spolupráca s nadnárodnými spoločnosťami a podpora exportu do západnej Európy či USA. Dlhodobo by Slovensko malo prehodnotiť vzdelávací systém, ktorý by mal produkovať viac odborníkov v odvetviach, kde sú dosahované vysoké mzdy,“ dodal Tomčiak.

Najmenej v Prešove

Podľa slovenského štatistického úradu rástli tento rok mzdy svižným tempom, v mnohých odvetviach však nestačili inflácii. Sledujú pritom nárast v 19 odvetviach hospodárstva, ale reálny rast miezd dosiahlo len sedem z nich. Štatistici evidujú o niečo vyšší priemerný plat, ako je uvedený v celoeurópskom rebríčku - 1 212 €, čo je nárast o necelých osem percent.

„Okrem miezd však rástli dynamicky aj spotrebiteľské ceny, preto reálna mzda očistená o vplyv inflácie dosiahla pokles o 1,4 %. Ľudia tak mohli za svoje príjmy nakúpiť v priemere menej tovaru a služieb ako pred rokom,“ uvádza Štatistický úrad SR.