Počet prípadov COVID-19 stúpa: Čaká nás štvrtá dávka vakcíny? Čo si myslia odborníci!

Ďalšia vlna covidu prišla skôr, ako sa očakávalo, namiesto na jeseň ju tu máme už v lete. V niektorých krajinách spustili očkovanie štvrtou dávkou a čoskoro by sa tak malo stať aj na Slovensku. Nový Čas u odborníkov zisťoval, pre koho je vhodná ďalšia dávka vakcíny a ako to bude vyzerať na jeseň s covidom.

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského v súčasnosti povoľuje očkovanie štvrtými dávkami pre všetkých ľudí s problémami s imunitou. „Epidemiologické štúdie poukazujú na merateľný pokles rizika ťažšieho priebehu, hospitalizácie a úmrtia v porovnaní s nezaočkovanou skupinou obyvateľstva,“ uviedli z rezortu.

Uvažujú aj nad zavedením dobrovoľného očkovania 4. dávkou v starších vekových kategóriách. K tomu by mohli pristúpiť už v najbližších dňoch. „Podľa našich informácií momentálne viaceré krajiny očkujú štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 seniorov vo veku nad 60, prípadne 55 rokov. Tento trend vnímame,“ dodali.

Odporúčanie pre ohrozených

Hoci niektorí odborníci radia dať sa zaočkovať štvrtou dávkou už teraz, iní radia počkať na september, keď by mohla byť k dispozícii upravená vakcína reagujúca na nové varianty. „V tejto chvíli by som to odporúčal naozaj len tým, ktorí sú najviac ohrození ťažkým priebehom, teda ľuďom nad 60 rokov a nejakým chronicky chorým ľuďom - ide o tie známe rizikové skupiny. Pre ne je to v tejto chvíli benefit, ale pri tých mladších by som vyčkal do toho septembra,“ vraví virológ Boris Klempa.

„Ja, samozrejme, netuším, či sa to aj u nás podarí, ale mali by byť na trhu upravené vakcíny, obsahujúce v sebe omikron verziu,“ vraví Klempa. Mladším ročníkom by teda radil počkať, pretože teraz by dostali len vakcínu staršieho typu.