V rekreačnom stredisku Snowland došlo k hrozivej nehode: Pri páde nafukovacieho hradu sa zranilo 5 detí!

Chceli si užiť teplý prázdninový deň, napokon skončili v nemocnici. Silný poryv vetra v Snowlande vo Valčianskej doline (okr. Martin) vytrhol riadne ukotvený skákací hrad zo zeme, na ktorom v tom čase šantilo osem detí. Päť z nich však po páde utrpelo zranenia, pričom až štyri z nich museli byť transportované do nemocnice.

Prúd vzduchu vytrhol nafukovací hrad zo zeme, hoc bol riadne ukotvený chemickou kotvou približne v 80 centimetrovej hĺbke. Vietor musel byť ozaj silný, no muselo sa jednať len o krátky poryv. Neďaleko hradu sa totiž nachádza letná terasa so slnečníkmi, ktoré sú stabilizované betónovými kvádrom, a tie ostali vetrom nedotknuté. Hrad sa vzniesol do výšky a po chvíli spadol. Za ten čas však z neho vypadlo 5 detí, ktoré utrpeli rôzne zranenia.

Najhoršie dopadlo dieťa, ktoré utrpelo zlomeninu hornej končatiny. Zásah vo Valčianskej doline potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová s tým, že záchranári napokon do nemocnice transportovali štyri deti.doplnila. Na mieste zasahovali aj hasiči. „Boli sme vyslaní k technickej udalosti.Pri jednej z atrakcií došlo ku kolízii. Skákací hrad s ôsmimi deťmi podfúkol vietor a ten sa následne prevrátil,“ opísali zásah hasiči. Konateľ atrakcie Snowland pre TV Markíza uviedol, že im je vzniknutej situácie ľúto a že ním používané nafukovacie hrady sú certifikované, a tak rovnako ako polícia potrebuje zistiť, čo sa vlastne stalo.V Sydney v Austrálii sa pred rokom zrútil hrad, v ktorom zomreli štyri deti. Na Slovensku zasa v roku 2017 spadol nafukovací hrad v Medzeve (okr. Košice-okolie) a zranili sa pritom dve deti.