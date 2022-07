Ako by dopadli voľby, keby sa konali v júli? Slováci majú jasného favorita!

Najnovšie volebné preferencie Slovákov za júl 2022 majú jasného víťaza.

Ako informuje na svojom webe TV JOJ, ak by voľby prebiehali v čase od 7. do 14. júla, vyhrala by strana Petra Pellegriniho s názvom Hlas - SD, pre ktorý v prieskume hlasovalo 20 % respondentov. Na druhom mieste sa so 14,7 % umiestnila strana SaS a v tesnom závese Smer-SD so 14,6 %. Na ďalších priečkach sa nachádza strana Progresívne Slovensko, ktorá dosiahla 9,8 % hlasov, pričom strana OĽaNO pod vedením Igora Matoviča dosiahla iba 9,2 %, a preto sa v tabuľke umiestnila až na piatom mieste.

Do parlamentu by sa ešte dostala aj strana KDH so ziskom 7,2 % hlasov, Sme rodina so 6 % a tiež Republika s 5,4 %. Pred bránami parlamentu by ostala SNS so ziskom 4,1 % a tiež strana Za ľudí s 2,2 %. Do NR SR by sa nedostali ani Maďarské fórum (1,8 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (1,5 percenta), ĽSNS (1,5 percenta) či Aliancia (1,1 percenta). Pod hranicou jedného percenta by sa ocitli Socialisti.sk (0,3 percenta), Spolu (0,2 percenta), Strana zelených (0,2 percenta) a Národná koalícia (0,2 percenta).

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 35 mandátov, SaS 26 a Smer-SD 25. Progresívne Slovensko by malo 17 kresiel a OĽANO 16. S 12 poslancami by bolo v parlamente KDH. Sme rodina by obsadilo desať kresiel a Republika deväť.

Prieskum volebných preferencií uskutočnila agentúra AKO, s.r.o. formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorá bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti i kraja. Zber dát prebiehal telefonicky v období 7.7.–14.7.2022 a bol realizovaný exkluzívne pre TV JOJ.

Na otázku, či by šli respondenti voliť, keby sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, 65,1 % ľudí odpovedalo, že by sa volieb zúčastnili a presne by vedeli, akú stranu zakrúžkovať. Naopak, ďalších 16,2 % z opýtaných deklarovalo, že by sa volieb nezúčastnilo, 1,4 % nechcelo odpovedať a 17,3% ľudí nevedelo, koho by išli voliť.