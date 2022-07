Horúčavy Slovensku nepovedali posledné zbohom: Teplomery ukážu aj 37 stupňov Celzia

Od začiatku nasledujúceho týždňa by sa malo začať otepľovať. Teploty sa budú postupne šplhať od 27 až po 35 stupňov Celzia, na juhu lokálne až do výšky okolo 37 stupňov Celzia.

Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. "V týchto dňoch k nám prúdi od severozápadu prechodne chladnejší vzduch. Ochladenie sa prejavilo najmä vo vysokých polohách, ale nadránom je teplota na daný dátum veľmi nízka aj v nižších polohách. Veľmi chladno bude nadránom v nižších polohách aj zajtra," uviedli meteorológovia. Zmenu situácie ale očakávajú už na začiatku budúceho týždňa.

SHMÚ očakáva, že v pondelok (18.7.) dosiahne maximálna denná teplota u nás od 22 stupňov Celzia na severe do 31 stupňov Celzia na juhozápade. V utorok (19.7.) by to malo byť 25 až 34 stupňov Celzia a v stredu (20.7.) 27 až 36 stupňov Celzia. Vo štvrtok (21.7.) predpokladá SHMÚ popoludní 31 až 36, na severe miestami 25 až 30 stupňov Celzia.

"Piatok bude pravdepodobne relatívne chladnejší na celom území s maximom 24 až 33 stupňov Celzia, ale cez víkend, 23. 7. až 24. 7., sa opäť oteplí a maximum bude na úrovni 29 až 36, na juhu lokálne až do 38 stupňov Celzia," doplnili meteorológovia.

Zdôraznili, že najmä od budúcej soboty je v predpovedi veľmi veľká miera neistoty a nie je momentálne vôbec jasné, aké bude absolútne maximum teploty v nasledujúcom týždni. Podľa slov meteorológov to závisí od viacerých faktorov. "Preto treba byť s predpoveďou takejto vysokej teploty na viac ako štyri až päť dní vopred veľmi opatrný," uzavreli.