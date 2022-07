Zamestnanci na letisku v Poprade podávajú hromadnú výpoveď! Ohrozí spor s riaditeľom dovolenkové odlety?

Ak plánujete odlet na dovolenku z popradského letiska alebo let pravidelnou linkou do britského Luttonu, buďte v strehu! Až 44 zamestnancov zo 70 chce na protest proti konaniu svojho riaditeľa podať výpovede a je tak možné, že dovolenková sezóna neprebehne hladko. Informovali o tom v otvorenom liste ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala.

Vyslovili v ňom nespokojnosť s činnosťou a správaním sa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva letiskovej spoločnosti Petra Dujavu a žiadajú jeho odvolanie.

Na popradskom letisku sa vyostrila situácia do takej miery, že zamestnanci už prístup výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Letisko Poprad - Tatry Petra Dujavu odmietajú akceptovať a rozhodli sa podať hromadnú výpoveď.Zamestnanci okrem iného opisujú aj to, aký prístup Dujava voči nim uplatňuje.Zamestnancom na poradách pravidelne prízvukuje, že on má pod sebou dozornú radu, predstavenstvo, ministra a dokonca kontakty na bezpečnostné zložky, má silné politické krytie a kto si dovolí sa mu postaviť, toho zničí. Môžeme predpokladať, že kancelárie zamestnancov sú odpočúvané, lebo, ako sám pred zamestnancami často hovorí, on má uši všade,“ stojí v liste.