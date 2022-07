Zdravotníkom dochádza trpezlivosť: Predseda lekárskych odborov Visolajský plánuje začať zbierať výpovede!

Po učiteľoch začína veľký tlak na vládu zo strany lekárov. Zatiaľ čo pedagógovia si aj veľkým protestom a vyhrážkami štrajkom vynútili 27 % zvýšenie miezd v priebehu dvoch rokov, zdravotníci zatiaľ zostali naprázdno. Šéf odborov Peter Visolajský hovorí, že ak 9. augusta premiér nepríde s riešením, idú zbierať výpovede.

Visolajský tvrdí, že v nemocniciach chýba 1 300 lekárov a sestier minimálne 2 200. „Sme v situácii, keď s takým nízkym počtom personálu nemôžete poskytnúť starostlivosť ako v Česku či inde,“ skonštatoval pre Denník N.

„Alebo aj kolega čerstvo po infarkte musí slúžiť nočné, lebo nemá kto. Ide to na hranu a na úkor zdravia aj zdravotníckeho personálu,“ hovorí Visolajský.Podľa neho nežiadajú nemecké, české ani maďarské platy, ale chcú dorovnanie priemeru V4. „Potrebujeme nových kolegov a tí, čo tu sú, by už nemali odísť. Na to treba motiváciu k mzde,“ dodáva. Už v súčasnosti majú podpisy 3-tisíc lekárov, ktorí sú ochotní podať výpovede.„V auguste začneme zbierať výpovede bez ohľadu na prebiehajúce rokovania. Lekári musia konať, aby sa zdravotníctvo zlepšilo, a musíme zastaviť tento vlak, rútiaci sa do steny. Inú možnosť, ako podať hromadné výpovede a tak zatlačiť na vládu, nemáme,“ uzatvára Visolajský. Najbližšie rokovania s premiérom Hegerom majú 9. augusta, kde sa chcú baviť o konkrétnych návrhoch.