Smer opäť atakuje vládu: Mesiace sa háda a nevie sa dohodnúť! Ľuďom jednoducho pomôcť nevie

Rokovania so zdravotníkmi prebiehajú intenzívne, cieľom je motivovať mladých začínajúcich zdravotníkov k práci na Slovensku. Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč tvrdí, že vláda sa mesiace háda a nevie sa na ničom dohodnúť. Premiér Eduard Heger (OĽANO) mal podľa neho zvolať rokovanie, z ktorého sa neodíde bez dohody. S niektorými požiadavkami zdravotníkov sa podľa Šipoša dá súhlasiť, niektoré treba ešte prepočítať a dohodnúť sa. "Mohlo to byť aj skôr, ja s tým súhlasím," uviedol a poukázal pritom na vládnu krízu, ktorú podľa jeho slov spôsobila SaS.

Navrhovaná jednorazová pomoc 500 eur by mala podľa jeho slov trochu utlmiť vplyv inflácie. Riešenia sa hľadajú, rokovať sa má ďalej 9. augusta. Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Blcháč z mimoparlamentného Hlasu-SD pripomenul, že jeho strana už predložila viacero návrhov. "Vláda by mala teraz makať, nie že počkáme do 9. augusta," namieta.

Takáč to vníma podobne. Vláda podľa neho jednoducho nevie ľuďom pomôcť. "Tu by mala byť vláda a premiér, ktorý zvolá okrúhly stôl, zavrú sa a pokiaľ sa nedohodnú, nepôjdu na dovolenky," podčiarkol. Na margo vetovania tzv. protiinflačného balíka z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou Šipoš poznamenal, že hlava štátu by mala pristupovať ku všetkým zákonom rovnako.

Deklaroval záujem pomôcť rodinám na Slovensku. Po rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS) SR je podľa jeho slov OĽANO pripravené aj opätovne predložiť návrh do parlamentu. Za prioritu označil dohodnúť sa so SaS. Ak sa táto rozhodne odísť z vlády, budú hľadať iné riešenie.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pripustila podporu návrhu, ak sa dokážu dohodnúť a zmeny z dielne OĽANO budú rozumné, prípadne podporia pozmeňujúce návrhy SaS. Najväčšiu pomoc seniorom a rodinám vidí Zemanová v zabezpečení práce a funkčnej ekonomike. Poukázala na príchod spoločnosti Volvo na východ Slovenska. Verí, že toto prinesie nové pracovné príležitosti a pomoc regiónu.