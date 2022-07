Pobyt v tábore má byť pre deti radosťou, nie trestom: Psychologička radí, čomu sa vyhnúť

Pobyt v tábore má byť pre deti radosťou, nie trestom alebo nutnosťou na vyplnenie prázdninového času. Preto je nutná konštruktívna diskusia rodiča s dieťaťom už dlhodobo predtým, ako sa plánuje prázdninový čas.

Uviedla to psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Eva Smiková. Rodič, ktorý podľa psychologičky uvažuje o tom, že svoje dieťa pošle do tábora prvýkrát, by si mal uvedomiť, že dieťa zrelé na pobyt mimo domova musí mať osvojené základné hygienické návyky.

Zároveň aj to, že dokáže jasne vysvetliť svoje potreby. "Rešpektuje, čo je 'moje' a čo cudzie. Samostatné dieťa sa vie hrať s rovesníkmi a rešpektuje autority. Nemenej dôležitá je stabilita sústredenia sa a zotrvanie pri konkrétnej činnosti," vysvetlila Smiková v podcaste VÚDPaP Nahlas o deťoch. Emocionálne zrelé dieťa dokáže podľa jej slov ostať bez podpory rodičov aj v noci.

"Ak ide vaše dieťa do tábora, malo by tam ísť dobrovoľne. Rozhodne nesmie mať pocit, že tam ide preto, lebo ho chcú rodičia odložiť," povedala psychologička. Poukázala aj na dôležitosť výberu tábora, ten by mali podľa nej realizovať rodičia spolu so svojimi deťmi.

Pri výbere z ponuky táborov psychologička odporúča klásť dôraz na viacero faktorov. Medzi ne patrí napríklad bezpečnosť a starostlivosť o deti, program a aktivity v ňom, ale aj prostredie či lokalita. Ďalej ide o cenu pobytu v tábore, odporúča sa zamerať aj na referencie od známych.