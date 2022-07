Od začiatku leta sa utopilo už 9 ľudí: Rozhovor s uznávaným odborníkom na urgentnú medicínu Viliamom Dobiášom (72)

Príbeh utopeného chlapčeka v domácom bazéne v Senci rezonuje už niekoľko dní naprieč Slovenskom. Žiaľ, nie je to jediná zbytočná smrť, ktorej sa možno dalo zabrániť. Pri život ohrozujúcich situáciách ide o minúty, správne podaná prvá pomoc je rozhodujúca.

Uznávaný odborník na urgentnú medicínu, lekár a vysokoškolský pedagóg Viliam Dobiáš (72) vraví, že v tomto smere je stále čo sa učiť.

Tragický prípad utopeného chlapčeka v bazéne zo začiatku tohto týždňa nám len pripomína, že na nešťastie stačia sekundy. Hrozivá je aj štatistika, od júna sa utopilo už deväť ľudí. Ako postupovať pri záchrane topiaceho?

Sú tri situácie, ktoré sa pri deťoch aj dospelých po neplánovanom ponorení pod vodu môžu odohrať. Prvá je, keď voda vnikne do dýchacích ciest, podráždi ich a človek začne kašľať, aby telo odstránilo vodu ako cudzie teleso z dýchacích ciest von. Vtedy pomoc nie je potrebná, telo si kašľom poradí samo. V druhom prípade je človek po ponorení pod hladinu a následnom vytiahnutí v bezvedomí, ale dýcha. V takom prípade prvá pomoc spočíva v otočení do stabilizovanej polohy na boku a privolaní záchranky. V treťom, najvážnejšom prípade je človek po vytiahnutí z vody v bezvedomí, nereaguje, nedýcha. Zakloníme mu hlavu a ak nevidíme a nepočujeme dýchanie, začneme resuscitovať.

Dieťa potrebuje dýchať omnoho viac, preto sa odporúča resuscitáciu začať piatimi záchrannými vdychmi so zapchatými nosnými dierkami. U detí do jedného roka vydychujeme do úst a nosa zároveň, následne stláčame hrudník 15-krát za sebou rýchlosťou asi 100 stlačení za minútu a potom pokračujeme v počte 15 stlačení a dvoch záchranných vdychov. Resuscitujeme až do príchodu záchrannej služby alebo do objavenia sa evidentných známok života – nádych, kašeľ, otváranie očí, bránenie sa.

Hovorí sa, že aj chvíľka nepozornosti môže mať tragické následky. Za aký čas sa však reálne dokáže dieťa utopiť?

Dieťa sa dokáže utopiť za päť sekúnd. Pozeráte na hladinu a vidíte hlavičku dieťaťa, stačí mrknutie, jeden pohľad do mobilu a dieťa je utopené. Najčastejšou príčinou utopenia detí je práve nepozorný rodič. Hlavne ratolesti mladšie ako 12 rokov potrebujú nepretržitý dohľad. Môže dôjsť k utopeniu aj z nejakej nenápadnej vlnky, a to naozaj za pár sekúnd bez toho, aby dieťa kričalo, mávalo rukami, špliechalo. Keď je vo vode, rodič má byť pri ňom do vzdialenosti maximálne piatich metrov a znova zdôrazňujem, nesmie z neho spustiť oči.

Zhruba do dvoch minút dôjde k strate vedomia. U polročného dieťaťa je to už po pol minúte. Krvný obeh však funguje ďalšie minúty aj pod vodou. Dieťa treba okamžite vytiahnuť a poskytnúť mu prvú pomoc. Zhruba dve tretiny resuscitácií u detí sú úspešné, ak sa vytiahnu z vody do 10 minút od ponorenia pod hladinu. Treba myslieť aj na to, že v domácich bazénoch a na kúpaliskách, kde je voda priezračná, ho nájdete ľahko, ale pri kúpaní v rybníkoch alebo riekach sa šanca na včasné vytiahnutie dieťaťa z vody znižuje.