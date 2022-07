Politologička Világi na rovinu o aktuálnom dianí v parlamente: Odísť z vládnej koalície a zostať vo vláde nedáva zmysel!

Odísť z vládnej koalície a zostať vo vláde nedáva zmysel. Myslí si to politologička z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Aneta Világi.

Prívlastok vládna koalícia podľa jej slov určuje, že pôjde o strany, ktoré sa dohodli na spolupráci vo vládnutí. Skonštatovala to v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou a výrokmi lídra SaS Richarda Sulíka, že jeho strana už nie je v koalícii.

Világi pripomenula, žeVtedy však podľa nej išlo o kratšie časové obdobie. "," vyhlásila politologička.Ak by sa koaličná zmluva mala prispôsobiť aktuálnym reálnym podmienkam, tak by to podľa nej malo odraziť posilnenie SaS v parlamente a zároveň oslabenie iných koaličných partnerov.," vysvetlila Világi pre TASR.