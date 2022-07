Aj zdravotníci dostanú jednorazových 500 eur, minister Matovič: Chceme im vyjsť v ústrety

Zdravotníci majú dostať na jeseň tohto roka odmenu 500 eur, tak ako aj zamestnanci pracujúci v štátnej a verejnej službe.

„Zdravotníci už dnes majú istú zákonnú valorizáciu svojich platov o 6,9 percenta od 1. januára 2023, keďže platy v slovenskom hospodárstve v roku 2021 narástli o 6,9 percenta (1211 eur/1133 eur). K tomu, aby sme boli fér, platí tá istá ponuka na jednorázových mimoriadnych 500 eur v septembri. Takže s 500 eur sú na tom zdravotníci rovnako ako ostatní," uviedol Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti.

Ako dodáva Igor Matovič, zatiaľ uzavreli kolektívne zmluvy vyššieho stupňa so zamestnancami v štátnej službe. Ide o približne 300-tisíc. Pre všetkých platí 500 eur v septembri paušálna výpomoc navyše mimo riadne uzavretej kolektívnej zmluvy. Plus zvýšenie o sedem percent od 1.januára 2023 (učitelia desať percent) a následne predsunutá valorizácia od 1. septembra 2023 o 10 percent (12 percent), s tým, že kolektívna zmluva platí do 31.augusta 2024.

„Pri zdravotníkoch je to vždy trochu inak. Na rozdiel od spomenutých 300-tisíc zamestnancov, zdravotníkom je plat automaticky každý rok valorizovaný presne o percento nárastu priemerných platov v celom hospodárstve spred dvoch rokov. Príklad – zdravotníkom v tomto roku rástol automaticky plat o 3,8 percenta, lebo v roku 2020 na Slovensku narástli platy o 3,8 percent (1133 eur/1092 eur)," uviedol Matovič.

Zdravotníci sú podľa Matoviča s výškou valorizácie od 1. januára 2023 približne rovnako ako všetci, okrem učiteľov. „Zdravotníkom chceme vyjsť v ústrety. Odborári z Lekárskeho odborového združenia aj od sestričiek majú svoje predstavy, my svoje predstavy a najmä možnosti rozpočtu. Strávili sme za posledné dva mesiace spolu približne desať hodín intenzívnych, férových a konštruktívnych rokovaní a blížime sa do finále. Včera sme si vzájomne rozdali úlohy, kto má aké dáta ešte zohnať a dohodli sme si pokračovanie na 9. augusta," dodal minister financií.