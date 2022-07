Mesto rozširuje odvoz smetí: Bioodpad už vyhodíte aj v týchto mestských častiach!

Zber kuchynského odpadu pokračuje! Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) avizovali, že do konca septembra budú súčasťou zberu bioodpadu aj mestské časti Nové Mesto, Rača a Staré Mesto. V ostatných mestských častiach prebieha distribúcia balíčkov na triedenie. Do zberu je už zapojených 7 mestských častí.

Ako postupovať, ak sa niekto chce zapojiť do zberu dodatočne?

Ak sa obyvateľ rodinného domu chce zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu, môže kontaktovať Zákaznícke centrum OLO, kde si dohodnú ďalší postup prevzatia nádob a kompostovateľných vreciek. Obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček do Zákazníckeho centra OLO každý pondelok až piatok v čase od 7.00 do 16.00 hod. Tiež môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu.

Čo do nich patrí?

všetky tuhé zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu nespotrebované zvyšky jedál a potravín vrátane pokazených či po záruke - bez obalov

vrecká z čajov a usadeniny z kávychlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a podobne

zaváraniny bez sklenených/plechových častí, ale bez tekutej časti vajcia a škrupiny z vajec

ovocie, zelenina vrátane šupiek - aj pokazené

použité papierové vreckovky

certifikované kompostové vrecká

Kde distribuujú balíčky na zber bioodpadu?

Nové Mesto: distribúcia od 18. 7. do 13. 8. 2022, prvý zvoz v týždni od 1. 8. 2022 pre bytové domy (prvá etapa) a v týždni od 15. 8. 2022 pre rodinné domy (druhá etapa)