Zdravotnícke zariadenie v Novom Meste je na predaj: Je petícia posledná šanca na záchranu?

Hotová pohroma! Jedno z najväčších zdravotníckych zariadení v Bratislave - Poliklinika Tehelná, je na predaj.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dôvodom je zlý technický stav a dlhodobá neochota štátu investovať do jej obnovy. Budovu, ktorá patrí pod ministerstvo hospodárstva, síce najskôr ponúkali mestu, kraju a neskôr mestskej časti, lenže nikto o ňu neprejavil záujem. Teraz sú obyvatelia Nového Mesta znechutení a spisujú petíciu za záchranu jedinej polikliniky v tejto mestskej časti. Podľa starostu Rudolfa Kusého by bol predaj bez povinnosti zachovať zdravotnícke zariadenie katastrofou.

Ďalšiemu zdravotníckemu zariadeniu v Bratislave, zdá sa, zvoní umieračik. Poliklinika Tehelná blízko Trnavského mýta je na predaj. Je vo vlastníctve ministerstva hospodárstva, konkrétne ju prevádzkuje spoločnosť MH Manažment. A tá sa rozhodla, že je na čase zanedbanú budovu predať. „Budova polikliniky vyžaduje významné investície do rekonštrukcie, len na urgentné sanácie je potrebná investícia vo výške približne jedného milióna eur,“ vysvetľuje Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie MH Manažment s tým, že východisková cena bola stanovená na 14,7 milióna.

Momentálna obsadenosť priestorov je približne na úrovni 60 %. Ministerstvo hospodárstva sa najskôr snažilo budovu predať Ministerstvu zdravotníctva SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, hlavnému mestu i mestskej časti Nové Mesto. Nikto z oslovených však neprejavil záujem. To, že poliklinika je v katastrofálnom stave, pre Nový Čas potvrdil aj chirurg Pavel Ištok, ktorý tu dlhé roky pôsobil. „Poliklinika je nešťastne riešená, treba tam vymeniť okná aj zatepliť. Ak pacient leží v izbe, do ktorej svieti slnko, je tam pri zapnutom odvetrávaní aj 30 stupňov. Navyše, 60 % z plôch polikliniky sú chodby. Keď ste obchodníkom, tak si spočítate, že chodby vám zisk neprinesú, ale investovať do nich musíte,“ vysvetlil Ištok.