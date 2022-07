Nepoučil sa? Poslanec Kuriak rozvíja svoje výroky o cudnosti žien: Neuveríte, čo odkázal svojim kolegyniam!

Takýto rozhovor ste ešte nečítali. Poslanca OĽaNO Milana Kuriaka (51) doteraz široká verejnosť takmer nepoznala. Do parlamentu sa dostal z 36. miesta s povolaním „správca horskej chaty“ a nepatrí medzi zákonodarcov, ktorí svoje myšlienky formulujú pred verejnosťou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jeho slová o tom, ako sa majú obliekať ženy počas horúčav, tak obleteli Slovensko. Zarezonovali najmä odporúčania, že „všetko, čo má hlboký výstrih, je necudné, rovnako ako všetko, čo ukazuje dekolt“ a že sa má nežné pohlavie vyhýbať sukniam nad kolená a obtiahnutému oblečeniu. Kuriak teraz exkluzívne prehovoril pre Nový Čas, pričom vo svojich úvahách zachádza ešte ďalej. Svoje pripomienky k cudnosti adresoval aj kolegyniam v parlamente a nevyhýba sa ani radám pre mužov.

Čo vás podnietilo publikovať rady, ako by sa mali ženy v lete obliekať? Pohoršuje vás oblečenie žien?

Zdieľal som príspevok, ku ktorému som okrem iného napísal, že u mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem. Je podľa vás niečo nepravdivé na mojom tvrdení? Niektoré ženy nemajú mieru, ani čo sa týka dekóra obliekania. Za svojím vyjadrením si stojím a nie som jediný. Rozdiel je v tom, že som si dovolil verejne sa vyjadriť na tému nevhodného obliekania. Áno, u niektorých ma pohoršuje extravagantná „móda“, tak u žien, ako aj u mužov. Je to des, aký štýl a trendy niektorí svetoví módni návrhári ponúkajú na oblečenie. Nie som žiaden prehnaný puritán, ale v tomto prípade platí, že menej je viac.

Čo konkrétne vám prekáža? Aké prvky oblečenia alebo aká móda?

V obliekaní, hlavne u žien, by malo byť aj v dnešnej dobe trocha elegancie, zachovanie aspoň trocha tajuplnosti, záhady. Niektoré ženy si myslia, že keď všetko odhalia na verejnosti, že sú zaujímavejšie pre mužov. Pre mňa určite nie. A to vôbec nie som staromódny typ človeka. Budem otvorený - aj na kúpaliskách, kde je vždy aj plno malých detí, by odvážne predvádzajúce sa dámy nemali mať plavky len o nitke a troch miniatúrnych trojuholníkoch. Keď chcú mať absolútnu slobodu, nech si vyhľadávajú niektoré z nudistických pláží na Slovensku, alebo nech zbytočné zvyšky oblečenia zhodia zo seba a užívajú si slnečné lúče niekde mimo detí.

Mnohé ženy vrátane poslankýň reagovali, že vaše názory na oblečenie patria do stredoveku. Čo by ste im odkázali?

Tak tie ženy pozdravujem a uisťujem ich, že ja do stredoveku určite nepatrím. Neviem, ktoré kolegyne-poslankyne sa vyjadrili na moju adresu, ale my aj na našom poslaneckom klube v parlamente sme už niekoľkokrát opakovane riešili zachovanie dekóra nášho obliekania v pléne, aj u dám, aj u nás pánov. Považujem to za úplnú samozrejmosť. Len som zástancom pravidiel slušnosti a únosnosti v hodnotových témach aj v súčasnom 21. storočí.