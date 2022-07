Heger a Matovič na rokovaniach o platoch ťali do živého: Načo máme vôbec ministerstvá?!

Odstavili ich na vedľajšiu koľaj. Premiér Eduard Heger (46) tento týždeň veľkolepo ohlasoval zvýšenie platov učiteľov, na ktorom sa dohodli po mesiacoch hádok.

Nárast o 27 % v priebehu dvoch rokov dohadovali bez hlavného šéfa školstva Branislava Gröhlinga (48), ktorý háji farby SaS. To isté sa pritom stalo aj o deň neskôr, keď rokovali so zástupcami lekárov o platoch zdravotníkov. Na Úrade vlády chýbal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) za OĽaNO. V oboch prípadoch sa pritom po boku Hegera ukázal minister financií Igor Matovič (49), ktorý má práve s týmito rezortnými šéfmi veľký problém.

Lengvarského chce odvolať, nezháňali ho ani odborári

Stretnutie Hegera a Matoviča so zdravotníckymi odbormi sa na rozdiel od rokovania so školskými odborármi neskončilo žiadnym happyendom. To, čo na schôdzke najviac bilo do očí, bola neprítomnosť ministra zdravotníctva Lengvarského. Aj v tomto prípade bolo dôvodom neúčasti vecne príslušného ministra to, že ho nikto nevolal. Mohlo ísť o pomstu Matoviča ministrovi, ktorý je už niekoľko mesiacov jeho úhlavným nepriateľom? Najmä odkedy sa Matovič prepadol na posledné miesto v prieskumoch dôveryhodnosti, začal minister financií hovoriť o Lengvarského údajnej neschopnosti a potrebe vymeniť ho.

Heger tvrdí, že tieto rokovania bežia viac-menej od februára a boli iniciované lekárskymi odborovými zväzmi. „A keďže požiadavky boli adresované na mňa ako na premiéra, tak sme to riešili na Úrade vlády. Ale ďalšie rokovania prebiehajú aj na ministerstve zdravotníctva, pretože, samozrejme, ministerstvo v tom má veľmi dôležité kompetencie,“ snažil sa obhajovať Heger.