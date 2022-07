Drsný konflikt s prezidentkou: Matovič si opäť dovolil ostré vyjadrenia na jej adresu, Čaputová reaguje

Neuveriteľne ostré vyjadrenia na adresu prezidentky. Už je zvykom, že minister financií Igor Matovič (49) je v spore so všetkými, čo mu akokoľvek skrížia cestu.

Tentoraz to schytala hlava štátu Zuzana Čaputová (49), ktorá spravila to, čo pred pár týždňami avizovala. Matovičov rodinný balíček poslala do Košíc na Ústavný súd SR, aby preskúmal, či bol prijatý v súlade s najvyšším slovenským zákonom. Práve to ministra neskutočne vytočilo, pričom vo svojich vyjadreniach opäť poprel samého seba.

Balíček, ktorý podľa Matoviča pridáva 200 eur na niektoré deti, poslala prezidentka na preverenie sudcom. „Nie preto, že som proti pomoci rodinám, ako niektorí opakovane naznačujú. Naopak, robím to preto, lebo chcem, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc, ktorú si môžeme dovoliť,“ ozrejmila Čaputová. Problém nemá s pomocou, ktorá začala platiť od júla a zvyšuje prídavky na dieťa na 30 € a daňový bonus na 70 € mesačne. Čaputová namieta zvyšovanie prídavkov na 40 €, daňový bonus na 100 € a krúžkovné 60 €, ktoré má začať platiť od budúceho roka. Prezidentka balíčku vyčíta najmä to, že Matovič ho pretlačil silou bez akejkoľvek verejnej diskusie v priebehu šiestich dní. Obišiel tak štandardný legislatívny proces, ktorý slúži na to, aby sa vychytali všetky muchy a zistilo sa, či si to vôbec môže štátna pokladnica dovoliť.

Matovič sa hanbí

Matovič dlho nečakal a svoju reakciu zverejnil krátko po prezidentke. „Myslel som, že to neurobí. Bohužiaľ, nenávisť voči mne ňou metá natoľko, že v pohode obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov. Do krvi bojovať proti pomoci rodinám v takto ťažkej dobe môže len človek, pre ktorého sú rodiny len čísla... A ja sa hanbím, že máme takú prezidentku,“ napísal Matovič a obvinil prezidentku, že „chce ukradnúť 3 121 € ročne z rodinného rozpočtu“. V podaní na súd tiež našiel pasáž, kde sa píše, že chcel „zamedziť diskusii a umlčať kritikov a oponentov“. „Klamať z prezidentského paláca rovno ÚS, to chce iný pocit bohorovnosti,“ dodal Matovič.