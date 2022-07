Rodinná dovolenka Ladislava Sedúcha († 66) skončila tragicky: Vošiel do mora a potom...hrozné, čo sa stalo!

Mala to byť príjemná rodinná dovolenka, no zmenila sa na nočnú moru! Obľúbený folklórny spevák Ladislav Sedúch († 66) z Tepličky nad Váhom (okr. Žilina), ktorý sa preslávil pôsobením v súbore Straník, náhle skonal v Grécku. Utopil sa v mori, hoci doň vošiel len po členky! Syn Peter (44), ktorý sa s ním krátko predtým rozlúčil a odišiel s dcérkou Lili hľadať pokojnejšiu vodu, opísal najhoršie okamihy svojho života...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„V to ráno boli veľké vlny a vedel som, že tam nemôžem s malými deťmi ísť, tak sme sa vybrali na výlet sedem kilometrov popri pláži, aby sme objavili pokojnejšie miesto. Dcérka Lili však stále plakala, ako keby chcela, aby sme sa vrátili. Neviem prečo, mal som pocit, že to musíme otočiť na pláž, kde sme nechali otca. Vybrali sme sa teda naspäť,“ opísal začiatok najhoršieho dňa v živote Peter, ktorého pri príchode na piesočnatú pláž čakal šok.

„Videl som pobehovať chlapov s vakmi okolo miesta, kde otec ležal. Jeden z kamarátov mi vraví - Peťo, oco sa ti utopil,“ hlesol so zaslzenými očami Peter, ktorý milovaného otca zobral na dovolenku na Chalkidiki, aby si troška oddýchol a užil si vnučku Lili. Ladislav pozvanie syna vďačne prijal, no už pred cestou avizoval, že pôjde o ich posledný spoločný výlet do takýchto diaľav.

Zabila ho zrazenina

Ladislavovi sa podarilo vystrábiť z porážky aj z prekonania koronavírusu, no už sa veľmi necítil na náročné presuny k moru. S touto dovolenkou však napokon súhlasil. S milovanými najbližšími totiž do Grécka chodili sedem rokov. V osudné ráno bol na pláži iba päť minút. Bolo mu teplo, a tak sa išiel schladiť do mora. Namočil sa však len po členky, keď ho videli padnúť tvárou do vody. Ľudia si niekoľko sekúnd mysleli, že pláva, alebo iba splýva, lenže to už Laco nebol medzi živými...

„Z pitvy viem, že mal krvnú zrazeninu a v tej studenej vode sa mu zrazenina dostala do pľúc rýchlejšie, takže sa nemohol nadýchnuť a vdýchol morskú vodu. Takže sa v kombinácii s pľúcnou embóliou utopil. Viem, že by ho to čakalo skôr či neskôr, pretože nám už deň predtým odpadol a celkovo sa veľmi dobre necítil,“ hovorí syn Peter. „Viem, že odišiel tak, ako by si želal - šťastný, so všetkými, ktorých mal rád a v mori, ktoré nadovšetko miloval. Navždy zostanem vďačný za všetko, ako mi pomáhal a nezabudnem na jeho dobré srdce,“ dodal Peter, ktorý ostal bez oboch rodičov, pretože pred 5 rokmi mu rakovina zobrala milovanú mamu Jozefínu.

V piatok sa so vždy veselým folkloristom prišli rozlúčiť na cintorín v Tepličke nad Váhom stovky ľudí. Okrem kamarátov z folklórneho súboru prišla takmer celá dedina a nechýbala medzi nimi ani jeho súčasná priateľka Helenka, ktorá mu spríjemňovala posledné roky života.