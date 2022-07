Banícke múzeum oslavuje 120 rokov: Pýšia sa exponátom, ktorý patrí k najstarším na svete!

Majú veľa zaujímavých exponátov. Banícke múzeum v Rožňave oslavuje 120. výročie vzniku a v expozícii má až vyše 52-tisíc zbierkových predmetov. Nový Čas z tejto pestrej plejády vybral najzaujímavejšie kusy, ktoré stoja za pozornosť. Medzi nimi aj najstarší slovenský parný valec či výkonný moderný bager.

Riaditeľ múzea Pavol Lackanič pripomenul, že okrem baníctva v regionálnom zábere majú aj vlastivednú časť. „Zaoberáme sa aj prírodou, geológiou, výtvarným umením, históriou, archeológiou a vlastivednou oblasťou. Prevádzkujeme päť budov a najväčšou pýchou je zrekonštruovaný areál Zážitkového centra Sentinel. Nachádza sa tam expozícia baníctva a hutníctva Gemera. Popri treťom najstaršom parnom valci na svete je na nádvorí aj funkčný banský vláčik, ktorý návštevníkov dovezie do imitácie štôlne Alexander aj s výkladom,“ povedal riaditeľ. V rámci samostatnej prehliadkovej trasy ponúkajú aj možnosť vidieť visuté lanové dráhy, rôzne druhy banskej techniky, novodobý nakladač, stredoveké potrubie či rozmerný obraz Attilova smrť.

Parný valec vyrobený na objednávku

Je to tretí najstarší parný valec na svete, ktorý vyrobili na objednávku pre majiteľa z Francúzska. Potom sa počas 2. svetovej vojny dostal do Prahy, odkiaľ ho v roku 1959 presunuli do zbierky Baníckeho múzea v Rožňave

Hmotnosť: 15 t

Dĺžka: 6,2 m

Pracovná rýchlosť: 2,5 km/h

Vyrobený: 12. 9. 1883 v Anglicku

Darovaný nakladač

Nakladač PN-1700 sa do múzea dostal v decembri 2021 darom od spoločnosti CRH. Objem lyžice predstavuje 1 700 litrov. Poháňa ho zážihový motor Zetor. V roku 1988 ho vyrobila spoločnosť Banské stavby Prievidza pre Geologický prieskum. Využívali ho pri razení prieskumných banských diel a tunelov (Jelšava, tunel Branisko, Hnúšťa a Gemerská Hôrka).