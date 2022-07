Podvodníci na internete zase úradujú: Toto sú ich postupy! Nedajte sa nachytať

Predávate cez inzertné portály? V tom prípade zbystrite pozornosť a čítajte ďalej. Na toto by ste si mali dať pozor!

Pred nástrahami nakupovania na internete polícia varuje bežne. Ale ako je to s predajom tovaru? Na podvodníkov na inzertných portáloch upozorňuje aj JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Aktuálne sa roztrhlo vrece zo špekulantmi, ktorý najprv predstierajú naliehavý záujem, ale v skutočnosti ide len o podvod.

„Funguje to tak, že vás podvodník osloví cez správu s tým, že za ponuku chce ihneď zaplatiť. Za týmto účelom vám zašle podvodný link a žiada o jeho otvorenie pod vymyslenou zámienkou napríklad kreditovania platobnej karty, prijatia platby, či úhrady nákladov za dopravu. Po otvorení podvodného linku od vás požaduje zadanie údajov z platobnej karty,“ vysvetľuje Ďatelinková.

Právnička objasňuje, ako môžete podvod na inzertnom portáli rozpoznať: „Pre účely predaja poskytnite kupujúcemu výlučne číslo vášho bankového účtu, nič iné k platbe nie je potrebné.“ Najlepšie je však podvodu predísť úplne. Ďatelinková radí neotvárať neznáme správy ani linky a prílohy. Tiež by ste nemali poskytovať údaje o platobnej karte, či prístupové kódy do elektronického bankovníctva. Netreba zabúdať ani na dodatočné autorizačné správy. Často, aj keď obeť podvodníkovi naletí a podvrhnutý odkaz otvorí, je následne potrebná jej ďalšia súčinnosť ako zadanie kódu z autorizačnej správy. V prípade, že to neurobíte, podvodník sa k vašim peniazom nedostane.

Ak ste sa stali obeťou podvodu, bezodkladne kontaktujte vašu banku a požiadajte o blokáciu platobnej karty či prístupu do elektronického bankovníctva. Súčasne podajte trestné oznámenie na polícii.