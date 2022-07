Prekonali ste Covid-19? Lekári vysvetľujú, ako dokáže vírus ovplyvniť penis: Zarážajúce zistenia!

Väčšina ľudí sa zhodne, že COVID-19 je zákerné ochorenie, ktoré môže potrápiť aj mladšie ročníky.

Zatiaľ čo o dlhodobých vedľajších účinkoch po prekonaní tohto ochorenia ako dýchavičnosť alebo únava sa hovorí pomerne často, o vplyve covidu na mužskú pýchu už podstatne menej. Covid-19 však môže byť príčinou erektilnej dysfunkcie či dokonca zmenšenia penisu.

Urológ a panvový chirurg Dr. Rena Malik pre news.com.au povedal, že mnoho mužov po boji s vírusom trpí erektilnou dysfunkciou. "Keď dostanete Covid-19, môže to ovplyvniť výstelku krvných ciev, čo môže spôsobiť ťažkosti s prietokom krvi z jednej časti tela do druhej. V skutočnosti to môže tiež ovplyvniť prietok krvi do penisu," uviedol s tým, že ak sa vírusom nakazíte, máte až 5-krát vyššie riziko erektilnej dysfunkcie.

Aby toho nebolo málo, doktor tiež vysvetľuje, že strata prietoku krvi môže viesť k zmršťovaniu. "Keď v priebehu času strácate prietok krvi do tejto oblasti, môže to spôsobiť zmrštenie samotného tkaniva, čo znamená, že si môžete všimnúť zmenšenie penisu."