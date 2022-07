Mamičky v Bratislave to majú ťažké! Znepokojujúca situácia v nemocniciach: Prečo presúvame pôrody a operácie?

Dochádzajú im sily! Bratislavské nemocnice už dlhodobo bojujú s nedostatkom sestier.

Najsilnejšie je to však momentálne cítiť u pôrodných asistentiek, ktorých je zúfalo málo. Mnohé z nich odchádzajú do dôchodku, iné za lepšími podmienkami do zahraničia. Nahradiť ich je veľký problém, a to najmä počas aktuálneho dovolenkového obdobia. Preto musia budúce mamičky často presúvať medzi jednotlivými nemocnicami.

Situácia je skutočne alarmujúca, na pracovisku na Antolskej v Petržalke chýba až 28 sestier! Podľa prednostu pôrodnice sa veci nepohnú, pokiaľ sa nezlepšia pracovné podmienky.

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov je jeden z najpálčivejších spoločenských problémov na Slovensku. Aj v hlavnom meste momentálne bojujú najmä s deficitom pôrodných asistentiek. Kapacity boli v posledných týždňoch natoľko preťažené, že budúce mamičky museli presúvať medzi nemocnicami!

„Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) disponuje tromi pôrodnicami - Kramáre, Ružinov a Antolská. V prípade naplnenia kapacít jednej z pôrodníc môže byť rodička presunutá do inej našej pôrodnice. K prípadu došlo iba na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružinove. Tá patrí k najvyťaženejším na Slovensku,“ vysvetlila hovorkyňa UNB Eva Kliská. Stáva sa to podľa nej najmä vtedy, keď je plné oddelenie šestonedelia a rodičky by po pôrode museli ležať mimo tohto oddelenia.

„Výnimočne sa môže stať, že kapacity sa naplnia a rodička musí pôrod absolvovať v inej z našich nemocníc, ako si pôvodne vybrala. Ide však skôr o výnimočnú situáciu,“ vraví Kliská. Presúvanie pacientok do iného mesta podľa nej zatiaľ nehrozí.