Pätnásť rokov a milióny eur: Pýche Humenného vrátili krásu, zaobišli sa bez Orbánových peňazí

Konečne hotovo! Kaštieľ v Humennom, ktorý stojí v historickom centre mesta na severovýchode Slovenska, opravovali dlhočizných 15 rokov.

Precíznu premenu dokončili len pred pár dňami, keď odovzdali parádne opravené nádvorie. Všetky práce zhltli 6,5 milióna eur, ktoré putovali z vreciek kraja, mesta a európskych dotácií.

Kaštieľ sa prvýkrát spomína v 14. storočí na území niekdajšieho vodného hradu. Do dnešnej podoby ho prestavali o tristo rokov neskôr. Prešiel si však aj ťažkými časmi. Napríklad v roku 1946 mu do tla zhorela strecha. Dnes v kaštieli sídli Vihorlatské múzeum, ktoré v ňom prezentuje históriu mesta aj regiónu, no jeho stav si vyžiadal kompletnú opravu. Vyčíslené náklady však boli také vysoké, že renováciu nemohli zrealizovať naraz. Opravy sa začali už pred 15 rokmi.

Prednedávnom však odišiel posledný remeselník a impozantnú premenu vyhlásili za ukončenú. Posledné dali do poriadku nádvorie, ktoré zhltlo z preinvestovaných 6,5 milióna eur nemalú sumu a ani euro nedala Orbánova vláda.

„Na túto časť obnovy sme vynaložili z vlastných zdrojov nemalé finančné prostriedky, konkrétne 1,73 milióna eur. Ďalších viac ako 643-tisíc eur poskytlo ministerstvo kultúry z programu Obnov si svoj dom a zvyšok dofinancovalo samotné múzeum,“ ozrejmil predseda PSK Milan Majerský.

Zrenovovali sa fasády vrátane balkóna a zábradlia. Okrem toho opravili aj podjazd na vstupe. Pristúpili aj ku kompletnej výmene 43 výplní arkád a k výmene troch vchodových dverí. Skrášlili aj studňu na nádvorí, elektrické rozvody a vnútorná časť dostala i novú dlažbu z travertínu.