Sulík pre hlinikáreň stráca nervy: Vyhodia 300 ľudí kvôli ministrovi financií? Kritizuje aj Budajov rezort

Slovalco v Žiari nad Hronom, jediný výrobca hliníka na Slovensku, končí. Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 ľudí z celkového počtu 450.

Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva SR s tým, že konečné číslo ľudí, ktorí prídu o prácu, nie je definitívne. Fabrika postupným znižovaním výroby a súčasným prepúšťaním reaguje na narastajúce ceny elektrickej energie, vysoké ceny emisných povoleniek a nízke ceny hliníka. Z úpadku spoločnosti viní minister hospodárstva Richard Sulík ministerstvo financií vedené Igorom Matovičom a Budajovo ministerstvo životného prostredia.

O prácu prídu nielen priami zamestnanci, situácia sa dotkne aj priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom regióne. Na výrobu v spoločnosti je totiž napojených ďalších približne 2 500 pracovných miest. „To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať inak ako katastrofou,“ reagoval minister hospodárstva Richard Sulík. Ministerstvo uviedlo, že podniklo všetky kroky k zníženiu poplatkov v koncových cenách energií, ktoré boli v jeho kompetencii.

Zároveň si uvedomuje, že vzhľadom na náročnosť výroby v hlinikárni to nepostačovalo. Ako ďalšie riešenie preto navrhovalo zmenu kompenzačnej schémy pre energeticky náročný priemysel, rovnako ako spoločnosť Slovalco, čím by sa vytvorili podmienky, ktoré by boli porovnateľné s konkurenčnými podnikmi v iných európskych krajinách.

Ľudia bez práce

„Ministerstvo hospodárstva a aj ja osobne sme dlhodobo navrhovali, aby sa uvoľnili financie z envirofondu tak, ako je to bežné v zahraničí. Veľkí zamestnávatelia mali dostať priamu finančnú kompenzáciu v dôsledku neúnosného zvyšovania nákladov na výrobu. Bohužiaľ, stroskotalo to na zamietavom stanovisku ministerstva financií napriek tomu, že v envirofonde sa nachádza dostatok financií. Výsledkom je, že stovky ľudí skončia na úrade práce,“ zdôraznil Sulík.