Aké sú priority agrorezortu v rámci predsedníctva Slovenska vo V4? Ministerstvo to povedalo jasne

Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Prvé zo série stretnutí so zástupcami zahraničných misií členských krajín Vyšehradskej skupiny malo podľa agrorezortu za cieľ stanoviť ciele slovenského predsedníctva v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Celý nasledujúci rok až do konca júna 2023 bude Slovenská republika presadzovať témy súvisiace s ochranou pôdy, zadržiavaním vody v krajine, udržateľnými spôsobmi pôdohospodárstva a tiež s implementáciou novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027.

"Naše predsedníctvo vo V4 je výnimočnou príležitosťou, aby sme upriamili pozornosť na donedávna nepovšimnutú problematiku obnovy pôdy. EÚ k tomu aktuálne pripravuje legislatívu, preto bude naším cieľom presadzovanie a podpora takých riešení, ktoré prispejú k ochrane a obnove pôdy a zabezpečia jej udržateľné využívanie. V tomto kontexte vidíme veľký potenciál práve v rozvoji uhlíkového poľnohospodárstva a tiež v pripravovanej koncepcii pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky krajiny, na ktorej intenzívne pracujeme," uviedol štátny tajomník MPRV Martin Kováč, ktorý rokoval s delegátmi členských krajín V4.

V praxi budú podľa MPRV uvedené zámery znamenať, že by sa poľnohospodári a lesníci mohli viac zaangažovať do plnenia spoločných klimatických cieľov tak, aby to bolo pre nich udržateľné.