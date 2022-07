Veľká zmena na strelniciach: Pozor, platí len pre výnimky! Týka sa to i vás?

Športoví strelci a poľovníci budú môcť používať zbrane s tlmičom hluku výstrelu.

Vyplýva to z novely zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, ktorý vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Po vzore viacerých krajín Európskej únie sa uvoľňuje režim tlmičov hluku výstrelu ich preradením z kategórie A (zakázané zbrane) do iných príslušných kategórií," uvádza sa v dôvodovej správe. Medzi zakázané doplnky zbraní má naďalej patriť tlmič, ktorý nebude spĺňať podmienky podľa zákona.

Možnosť nadobúdať tlmiče budú mať len športoví strelci a poľovníci. Športoví strelci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe len na strelniciach. Poľovníci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe okrem strelníc aj za podmienok uvedených v zákone o poľovníctve.

Uvoľnenie režimu tlmičov bude mať podľa predkladateľov prínos pri ochrane sluchu strelcov, prípadne blízko stojacich osôb. Ich používanie tiež priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom ich zániku. Umožnenie nadobúdania a používania tlmičov poľovníkmi sa využije napríklad aj na zníženie populácie diviakov šíriacich africký mor ošípaných.

Zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu by mala ostať zaradená do kategórie A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sú zaradené do kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sa zaraďuje do rovnakej podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča.