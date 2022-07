Heger s Matovičom ohlásili zvyšovanie učiteľských platov, analytik krúti hlavou: Čo sa mu nepozdáva?

Dohodnutý nárast učiteľských platov je príliš málo ambiciózny. Je chybou, že k výraznejšiemu zvýšeniu platov učiteľov nedošlo už v tomto roku.

Pre TASR to uviedol analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš v reakcii na ohlásené zvyšovanie platov v školstve. "Preto ani tento na prvý pohľad výraznejší nárast učiteľských platov nemožno považovať za zvyšovanie atraktivity učiteľskej profesie," povedal. Podľa jeho slov ide len o náplasť na infláciu, aj to možno nedostatočnú.

Analytik poukázal na to, že dohodnuté zvyšovanie platov učiteľov v najbližších troch rokoch pravdepodobne nepokryje ani infláciu. "Kritický je najmä tento rok. Podľa prognózy ministerstva financií by inflácia v tomto roku mala dosiahnuť úroveň 11,6 percenta. Zvýšenie tarifných platov o tri percentá od polovice tohto roka a odmena vo výške 500 eur však učiteľské platy zvýši v tomto roku v priemere len o menej ako dve percentá," uviedol Rehúš. Už v minulom roku totiž učitelia podľa neho dostali jednorazové odmeny v celkovej výške 450 eur v hrubom a tak tohtoročných 500 eur je v podstate len dorovnaním minuloročných odmien. "Hrozí, že reálne učiteľské platy sa v porovnaní s minulým rokom výrazne prepadnú o takmer desať percent," informoval.

"V budúcom roku by síce tarifné platy mali v priemere narásť o 14,4 percenta, ale už sa nepočíta so žiadnou odmenou. Preto bude celkový nárast platov pravdepodobne nižší. Napríklad v prípade začínajúcich učiteliek a učiteľov by to bolo 11,4 percenta, skúsenejší vyučujúci budú mať nárast vyšší - približne 13 percent," povedal analytik. Zároveň dodal, že aj v budúcom roku ministerstvo financií očakáva vysokú infláciu až na úrovni 11,2 percenta.