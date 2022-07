Dvojročný Dominik trpí chorobou, na ktorú neexistuje liek: Rodičia čakajú na zázrak!

Usmievavý chlapček s veľkými očami bojuje so vzácnym genetickým ochorením! Dominik Fomin (2) z Bratislavy má veľmi zriedkavý, zákerný Leschov-Nyhanov syndróm, na ktorý zatiaľ neexistuje liek.

Jeho rodičia čakajú na zázrak a dúfajú vo výskum choroby a vynájdenie lieku v zahraničí. Zatiaľ vynakladajú všetky svoje fyzické, psychické i finančné zdroje aspoň na základné rozhýbanie svojho malého synčeka. Túžia len po jedinom - aby ich milované dieťa raz mohlo veselo behať s rovesníkmi...

Rozkošný Dominik (2) sa narodil ako normálny zdravý chlapček. Nič nenasvedčovalo tomu, že za jeho veľkými očkami sa skrýva choroba, ktorá je u nás úplne raritná: Leschov-Nyhanov syndróm. Diagnózu odhalili, až keď mal rok a pol. Postihuje len chlapcov a vyskytuje sa u jedného z 380-tisíc detí. Ani lekári nevedia dnes zodpovedať všetky otázky, čo zahrňuje a aká je prognóza.

„Lieky na túto chorobu zatiaľ neexistujú. V Amerike beží genetický výskum a mala by byť aj experimentálna liečba pre vybraných pacientov z celého sveta, ale vyberú možno len 8 detí. Veľa o tom nevieme, dozvedeli sme sa to od jednej rodiny z Česka, ktorí majú tiež syna s touto diagnózou,“ opisuje najväčšie súženie svojho života obetavá maminka Katarína.

Dominik má mutáciu choroby, ktorá zatiaľ nebola opísaná v dostupnej literatúre. „Možno máme 10, 20, 30 rokov, to nikto nevie, keďže sa pacienti dožívajú 40 rokov pri ľahkom priebehu ochorenia a väčšina skončí na vozíku,“ dodáva tichým hlasom otec Ján. Vzdávať sa však nemienia. Cvičia, rehabilitujú a snažia sa milovanému synčekovi uľahčiť cestu životom. „Človek sa na to snaží nemyslieť, ale pri každej prechádzke vidíte menšie deti bežkať, hrať sa na ihrisku, je to ťažké aj psychicky,“ so slzami v očiach pošepne Katka.