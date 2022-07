Výsledky prieskumu vás šokujú: Toľkoto peňazí potrebujeme na dôstojný život!

Bijú na poplach! Odborový zväz (OZ) KOVO apeluje na vládu SR, aby jej zhoršujúca sa sociálna situácia občanov Slovenska nebola ľahostajná a aby prijímala opatrenia na zmiernenie negatívnych dosahov rastúcich cien a inflácie.

Odborári poukázali na prieskum, ktorý robili na vzorke 1 128 respondentov. Jeho výsledky podľa nich ukázali, že sú značné rozdiely medzi výškou reálnych výdavkov a sumou, ktorú by domácnosti potrebovali na dôstojný život. Jednočlenná domácnosť má reálne výdavky na úrovni 1 128 eur, na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne by potrebovala príjem v čistom aspoň 1 785 eur. Dvojčlenná domácnosť má výdavky 1 697 eur a potrebovala by 2 756 eur.

Trojčlenná domácnosť má výdavky vo výške 2 091 eur a potrebovala by 3 086 eur, a výdavky štvorčlennej domácnosti predstavujú sumu 2 465 eur a potrebovala by aspoň 3 542 eur. „Domácnosti najviac financií vynakladajú na potraviny, bývanie, splátky úverov a dopravu. Naopak, najmenej finančných prostriedkov vynakladajú na rekreáciu, kultúru, vzdelávanie a tvorbu úspor,“ uviedla podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že 28 percent domácností si neodkladá nič z príjmu.

Podľa jej slov dochádza k prepadu životnej úrovne najmä u strednej a sociálne slabšej vrstvy obyvateľstva, čo zároveň ovplyvňuje aj ekonomický vývoj v SR. „Stále sme niekde na chvoste Európskej únie, pokiaľ ide výšku príjmov. Preto chceme apelovať na politikov, aby naozaj prijímali kompenzačné opatrenia. Najmä vo vzťahu k zamestnancom strednej vrstvy, nízkopríjmovým skupinám,“ skonštatovala Bendeková.

