Hrozivý pohľad na nehodu pri Šenkviciach: Motocyklista narazil do protiidúceho auta

Policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku zasahovali dnes okolo 7:00 pri dopravnej nehode na ceste medzi Šenkvicami (okr. Pezinok) a Blatným (okr. Senec).

Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, podľa doterajších informácií 59-ročný vodič motocykla Jawa išiel z obce Blatné na Pezinok, kde v pravotočivej zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel s motocyklom do protismeru a narazil do boku protiidúceho Citroënu. Po náraze vodič motocykla spadol na zem a utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do jednej z nemocníc. Ako presne k dopravnej nehode došlo, je predmetom ďalšieho vyšetrovania.