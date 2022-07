Podľa Sulíka máme dosť plynu do marca 2023, analytik predpovedá: Kedy hrozí riziko nedostatku?

Zásob je vraj dostatok a podarilo sa odpútať od ruského plynu.

Minister hospodárstva Richard Sulík (54) tvrdí, že Slovensko sa na tento rok predzásobilo plynom natoľko, že ho bude dosť až do konca vykurovacej sezóny v budúcom roku. Odvoláva sa aj na to, že naše rezervy sú na spotrebu druhé najväčšie v Európe. Analytik však upozorňuje, že problémy by v zime predsa len mohli nastať.

S plynom majú po napadnutí Ukrajiny Ruskom problémy takmer všetky krajiny. Slovensko patrí k tým, ktoré sú od ruského plynu takmer v plnej miere závislé. Sulík však ubezpečuje, že plynu máme dosť a na kritickú situáciu v zime sme pripravení.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dokáže podľa neho nahrádzať výpadky plynu, ktorý normálne prúdil z Ruska. Ide napríklad o LNG, tzn. plyn v skvapalnenej forme, dovážaný loďami z rôznych kútov sveta. „Môžem s konečnou platnosťou oznámiť, že Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónu, teda až do konca marca 2023 a tento plyn sa nachádza v slovenskom vlastníctve,“ vyhlásil minister. V zásobníkoch by sa dnes podľa neho malo nachádzať 49 % toho, čo bežne spotrebujeme za rok, a to je druhá najvyššia hodnota v Európe.

Plyn z Alžírska cez Taliansko

Podľa generálneho riaditeľa SPP Richarda Prokypčáka pracujú na riešení krízy od februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. „Podpísali sme zmluvy na produkciu zo Severného mora. Veľmi dôležité je Taliansko, pretože od 1. októbra tam začne tiecť o 10 miliónov kubíkov denne viac z Alžírska, čo je dohoda, ktorú urobila talianska vláda. Zároveň je stále otvorená aj východná trasa. Znamená to, že Slovensko má teraz teoreticky otvorené tri vstupné brány pre zemný plyn na Slovensko,“ uviedol Prokypčák.

Tu vidí problém

Sulík obmedzenia v súvislosti s plynom na Slovensku nepredpokladá, teoreticky by však mohli nastať, ak by s nedostatkom plynu zápasilo napríklad Nemecko, ktoré má dnes výrazne nižšie zásoby plynu ako my. Mohlo by sa stať, že veľké firmy začnú masívne presúvať výrobu na Slovensko.