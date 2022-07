Bývalý šéf jednotky NAKA: Políciu riadil Bödör! Ako Slobodník odôvodnil stretnutia s Kuciakom?

Pravidelné telefonáty s politikmi, ponižovanie a vydieranie policajtov a Marián Kočner (59) ako podriadená postavička v hrách ešte mocnejších mužov.

Utorňajšia výpoveď bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka (61) v kauze vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice priniesla do tohto prípadu viacero nových skutočností. O čom všetkom Slobodník vypovedal a ako odôvodnil svoje stretnutia so samotným Kuciakom?



Bödör bol nadriadený Kočnerovi

- Skupine, ktorá počas vlád Smeru ovládala políciu a NAKA, šéfoval podľa Slobodníka nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. „95 % trestnej činnosti, ktorú priznávam, riadil pán Bödör,“ vypovedal Slobodník. Že ide o dôležitého človeka, vedel už od svojho úvodného pohovoru, ktorý absolvoval v roku 2014 v budove bezpečnostnej služby Bonul, patriacej Bödörovcom. „Uviedol mi, že má mandát, že zasahuje do určitých vecí, najmä do kriminálnej agentúry. Pán Bödör bol primáš toho celého, a myslím si, že bol primáš aj pána Kočnera. Myslím si, pán Bödör bol nadradeným vo vzťahu ku Kočnerovi,“ dodal Slobodník, podľa ktorého museli policajní funkcionári poskakovať podľa Bödörových príkazov.

Klamal o stretnutí s Kuciakom

- Slobodník sa rozrozprával aj o svojich stretnutiach s Jánom Kuciakom, ktorému údajne aj odovzdával informácie o kauze Technopol. „Dal som mu nejaké moje odborné sylaby, ale on o tom všetkom už mal vedomosť,“ opisoval Slobodník. Následne si ho zavolali Bödör s vtedajším policajným šéfom Tiborom Gašparom, ktorým sa pokúsil zaklamať, že s Kuciakom hovoril o Mochovciach. Tí však, ako sa ukázalo, mali o stretnutí veľmi dobré informácie. „Tibor, počuješ, čo hovorí Béďo, že čo dával Kuciakovi, že niečo z atómky!“ parafrázoval Slobodník ironickú reakciu Bödöra. Gašpar mal debatu uzavrieť tým, nech si túto vec vyriešia Bödör so Slobodníkom, keďže on musí ísť o chvíľu za premiérom Ficom.

Gašpar s Bödörom to nerobili svojvoľne

- Podľa Slobodníka viacerí členovia týchto štruktúr nazývali „šéfom“ vtedajšieho premiéra Fica. „Mám ísť za šéfom,“ parafrázoval Gašpara pred jeho stretnutím s Ficom. „Pán Bödör aj pán Gašpar tieto veci nemohli robiť svojvoľne bez toho, že majú na to politické krytie,“ doplnil. Aj sám bol viackrát účastníkom stretnutia, počas ktorého Bödör zrazu zahlásil, že mu volá „Fiko“ alebo „Kali“ či „Béla alebo aj Kapitán“. Fico reagoval, že keď bol premiérom, tak políciu riadil Gašpar a Slobodník je podvodník. Bugár sa k telefonátu s Bödörom priznáva, riešili nejaký zákon. Rovnako aj Andrej Danko. „Je pravda, že v roku 2018 som bol kontaktovaný, aby som súhlasil s tým, aby sa pán Pellegrini stal premiérom,“ povedal šéf SNS s tým, že to považuje za chybu.