Bicyklovačka sa skončila tragédiou, Marek († 13) po páde zomrel: Kamaráti opísali, čo sa stalo

Šantenie na bicykli malo tragický koniec. Marek († 13) odišiel v nedeľu na bicykli do Krakovian (okr. Piešťany), aby si spolu s kamarátmi schuti zajazdili v teréne. Veselé pretekanie po chvíli preťali výkriky hrôzy! Marek počas manévra na jednom z kopcov spadol na hlavu tak nešťastne, že na mieste zomrel.

V nedeľu sa Marek vybral s partiou kamarátov z Prašníka, kde býval, do Krakovian. „Tu sú také kopce, deti si to urobili ako prírodnú U-rampu, aby sa mohli bicyklovať... A takto sa to skončilo,“ prezradili ľudia z Krakovian. Osudný okamih sa mal podľa nich odohrať počas pretekov medzi chlapcami.

„Marekovi to išlo veľmi dobre, dokonca bol skoro najlepší spomedzi všetkých. Keď však vyšiel na najväčší kopec, nejak sa šmykol a spadol. Udrel si hlavu,“ opisuje minúty hrôzy Marekov kamarát. „Chlapci sa mu okamžite snažili pomôcť, hneď zavolali záchranku, no už ho nedokázali zachrániť. Ten pád bol smrteľný,“ dodáva ďalší kamarát. Podľa svedkov Marek nemal na hlave cyklistickú prilbu, ktorá by mu možno zachránila život...

Vychovávala ho mama

Obec Prašník, kde Marek býval, sa akoby zahalila do čierneho. „Je to veľká tragédia, bol to taký šikovný chlapec,“ s plačom hovorí Marekova suseda. „Keď dostal vysvedčenie, prišiel nám ho ukázať. On sa tak dobre učil, mal len jednotky a dvojky,“ narieka šokovaná suseda, ktorá ho mala veľmi rada.