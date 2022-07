Chlapčeka († 3) sa po dlhom boji oživiť nepodarilo, záchranár radí: Na čo dávať pozor pri kúpaní detí

Dúfali, že sa stane zázrak! Tak vyzeral zásah záchranárov, ktorých privolali v pondelok dopoludnia k dieťaťu v Novom Svete (okr. Senec). Trojročný chlapček sa utopil v bazéne krátko po tom, ako sa vrátil s rodičmi z nákupu.

Napriek tomu, že záchranári bojovali dlhé minúty a verili, že sa im ho predsa len podarí vrátiť do života, ich snaha bola márna a privolaný lekár musel skonštatovať smrť. Viac ako 24 hodín po tragédii smrtiaci bazén v záhrade rodinného domu zložili.

Zo strašnej tragédie je zdrvená celá ulica, smútok a zdesenie bolo cítiť ešte aj v utorok poobede. Pred rodinným domom, kde boli pozaťahované žalúzie na každom okne, sa v čase našej návštevy nachádzala červená dodávka. Najprv do nej muži oblečení v čiernom preniesli nejaké rúry, po chvíli za domom manipulovali s trampolínou. Na rad prišiel aj bazén. Muži sa ho zrejme chystali odstrániť, pretože ho začali nadvihovať a čistiť. Pondelkovú tragédiu nechce nikto komentovať. Ani starostka obce Zuzana Pavleová. „Nebudem sa k ničomu vyjadrovať,“ povedala nám stroho.

Dlhé oživovanie

Celá tragédia sa odohrala veľmi rýchlo. „Je to vzorná rodina, tomu chlapčekovi sa venovali, ako len mohli. Dávali mu všetku lásku. Musel to byť okamih. Prišli z obchodu a chlapček sa zrejme chcel ísť hneď okúpať. Keď prišli za ním, pomáhali mu, ako len vládali. Záchranka prišla takmer okamžite,“ spomína užialený sused. Smrť malého chlapčeka šokovala aj záchranárov, ktorí sú na podobné situácie zvyknutí. Na to, že nedokážu pomôcť malému dieťaťu, sa však zvyknúť nedá.