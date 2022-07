Obdivuhodný výkon Liptáka Stanislava: Policajt vystúpil na najvyššiu sopku Ázie

Ten pocit na vrchole stál za to! Stanislav Mikšovský (50), slúžiaci na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, vystúpil pred mesiacom na najvyššiu horu Iránu a zároveň najvyššiu sopku v Ázii - Mount Damavand (5 609 m n. m.). Ako výstup prebiehal a kto z partie mal najväčšie problémy?

Stanislavov pôvodný plán bol vystúpiť na najvyšší vrchol Európy. Bohužiaľ, medzinárodná situácia im to neumožnila. Elbrus je na území Ruska a cestovať tam bolo nielen riskantné, ale logisticky skoro nemožné.

„Na internete som potom našiel iránsku agentúru, ktorá ponúkala výstup na Mount Damavand aj s celým servisom. Vybavila nám víza, ubytovanie, horského vodcu a všetko potrebné pre pobyt v Iráne. My sme si zabezpečili letenky z Viedne do Teheránu a začali s kondičnou prípravou,“ rozhovoril sa Stanislav, ktorý je v polícii už 27 rokov.

Pomocníci nevládali

Keďže bol už 5-krát na Mont Blancu i v Himalájach, výška mu problém nerobila. „U kolegov to nebolo také jasné. Išlo nás tam deväť, ja som bol najstarší a najmladší mal 23 rokov. Ako sa ukázalo, práve on mal najväčšie problémy s výškovou chorobou. Na vrchol tejto vysokej mohutnej sopky sme však vyšli všetci,“ vraví Stanislav. Za cieľom vyrazili o piatej ráno.

„Miestny vodca, šéf skialpinizmu v Iráne, nám povedal, že by nám to malo trvať šesť až osem hodín. My sme na vrchol vyšli o 9.03 hod. miestneho č asu. Na vrchole bolo okolo nuly a fúkal vietor v nárazoch až do 90 km/h. Všetko to tam bolo žlté od síry, ktorá sa z puklín vo veľkých oblakoch tlačila von,“ opisuje pocity na vrchole.